Красавицы и чудовища: пять впечатляющих фото дикой природы

«Заглянуть в глаза смерти» Бенс Мате (Венгрия). 1-е место в номинации «Дикая природа». Фото: Bence MATE/© Academy Photo Awards

Подвел итоги международный фотоконкурс Academy Photo Awards 2026. Это настоящее состязание профессионалов визуального искусства, требующее магического уровня владения фототехникой и умения оказаться в нужном месте в нужный момент.

«И рыбку не съесть…» Сяопин Лин (Китай). 1-е место в номинации «Птицы». Фото: Xiaoping LIN/© Academy Photo Awards

Мастера традиционно бились в категориях «Дикая природа», «Пейзаж», «Взгляд с высоты», «Птицы», «Окружающая среда», «Цвет», «Ч/б».

«Красавица и чудовище» Луис Аугусто Маджина (Бразилия). 3-е место в номинации «Дикая природа». Фото: Luiz Augusto MAGINA/© Academy Photo Awards

В этом году участие приняли около тысячи фотографов из 35 стран, снова убедивших нас, что в природе прекрасны даже самые ужасные существа и отчаянные моменты. Вот несколько таких снимков-победителей...

«Призрак саванны» Цезарь Сенгупта (Индия). 2-е место в номинации «Дикая природа». Фото: Caesar SENGUPTA/© Academy Photo Awards