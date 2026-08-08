Манул и его команда: Истории животных, ставших символами российских зоопарков

Благодаря Тимофею термин «зажировка» стал настолько популярным, что в 2025 году был включен в справочно-информационный портал «Грамота.ру». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В каждом зоопарке России есть свои звезды. Кого-то официально признали талисманом, кого-то любимчиком выбрали сами посетители. Предлагаем познакомиться с животными-символами поближе.

Москва: И котик такой холостой

За зажировкой манула Тимофея из столичного зоопарка каждый год следит вся страна. Во-первых, само слово смешное, словно придуманное в пику ЗОЖ, - зажировка. Во-вторых, Тимоша - звезда соцсетей и любимец посетителей. А еще - символ, изображенный на эмблеме.

- Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного разведения этого вида кошачьих в неволе. С 1975 года здесь родилось более 140 детенышей.

С 1987-го манул стал украшать эмблему, - рассказывают в зоопарке.

Манулов природа наградила вечно недовольной мордочкой, пушистой шерстью и обаянием. Но общения они не любят. Даже к смотрителям относятся с высокомерием. Поэтому вольеры для них обустраивают как заросли.

Кстати, Тимофей - не коренной москвич: родился в Новосибирском зоопарке, а покорять столицу приехал в 2021-м. Пока у него нет ни детей, ни даже пары, хотя ему уже пять лет, что по кошачьим меркам возраст солидный. Невесту котику никак не подберут.

Кстати, многие посетители думают, что символ зоопарка - панда. Но нет, Катюшу и ее родителей Жуи и Дин-Дин здесь любят просто так. Во-первых, все панды мира принадлежат Китаю и сдаются зоопаркам в аренду. Жуи и Дин-Дин как раз такие «прокатные» животные. Малышку, которая у них родилась, по правилам нужно тоже вернуть. Но Катюшу очень полюбили в России, и Московский зоопарк ведет с Китаем переговоры, чтобы оставить ее у себя.

Санкт-Петербург: Дочь Ломоносова

Именно в Ленинграде в 1930-х годах впервые в мире удалось добиться регулярного размножения белых медведей. Сегодня ставку талисмана отрабатывает медведица Хаарчаана, что в переводе с якутского значит «снежинка». Она родилась в 2016 году в Якутском зоопарке, но имеет ленинградские корни. Отца Хаарчааны зовут Ломоносов, его передали из Петербурга в Якутию как раз для создания пары и размножения.

- Надо побыстрее съесть, пока Золушка в ней на бал не умчалась! Фото: Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

Конечно, белому медведю приятнее пасмурная петербургская зима. А летом для Хаарчаны работает генератор снега. Каждое утро она получает свой персональный сугроб. Летом медведице нередко дают арбузы, а осенью - тыкву. С ними можно поиграть в футбол или водное поло, а потом слопать.

Новосибирск: Снежный барс и перевязки

Официальных символов у Новосибирского зоопарка два - снежный барс и перевязка. Снежный барс - сибирское животное: он встречается в Красноярском крае, Хакасии, Туве, Республике Алтай, Бурятии, в горах Восточного Саяна. В Новосибирском зоопарке они содержатся с 1964 года. Эти хищники очень придирчиво выбирают пару и в неволе размножаются редко. Но в сибирском зоосаду удалось совершить настоящее чудо: за последние 22 года у барсов родились 10 детенышей.

Фото: А.Лаптенко/t.me/nsk_zoo

Перевязка - один из самых редких видов семейства куньих.

Фото: t.me/nsk_zoo

- Уже более 40 лет наш зоопарк остается единственным в мире, где перевязки успешно размножаются, - рассказали в Новосибирском зоопарке. К слову, в этом году зоосад поставил рекорд: потомство у перевязок принесли пять самок - семь родившихся малышей чувствуют себя отлично.

Калининград: Держи 100 грамм, гиппопотам!

После штурма Кенигсберга в апреле 1945 года из всей коллекции местного зоопарка выжили лишь четыре обитателя - барсук, ослик, лань и гиппопотам Ганс. Здоровяк получил семь пулевых и осколочных ранений. Несчастного нашли в канаве красноармейцы.

Зоотехник Полонский верхом на спасенном им питомце. Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка

Советский зоотехник Владимир Полонский три недели обрабатывал раны бегемота марганцовкой, смазывал йодом и рыбьим жиром. И буквально не отходил от больного гиганта ни на шаг. Применял Полонский и нестандартные методы. Например, поил Ганса водкой. А все ради того, чтобы стимулировать аппетит: после долгих дней голодания животное отказывалось от еды.

Лечение помогло. За пару месяцев бегемот окреп и даже катал доктора на своей спине.

Ганс прожил до 1950 года и не оставил потомства, но стал символом человеческого милосердия.

В послевоенные годы калининградские бегемоты прославились на весь СССР. Пара Хан и Мэри дала рекордное потомство: их 25 детенышей разъехались по зоопаркам всего Союза. Сейчас в Калининграде остался всего один бегемот по кличке Глясик.

Екатеринбург: «Любимая слониха Сталина» жила в монастыре

Главной звездой Екатеринбургского зоопарка является индийская слониха Даша. В этом году она отметит 46 лет. За все время здесь жили еще два разных слона.

В 1941 году в Свердловском зоопарке кормить животных было нелегко. На одного только тигра требовалось в день по семь кило мяса и по литру молока. Белому медведю - 4 кг хлеба, 2 кг рыбы, полкило крупы и 3 кг мяса. А ведь еще из Москвы слониху Нонну привезли, которая, по слухам, была любимицей Сталина.

Несмотря на все усилия работников зоопарка, Нонна не пережила суровой уральской зимы и в январе 1942 года умерла. Фото: Wikimedia Commons

- Говорят, эту слониху Иосифу Виссарионовичу подарил эфиопский император, - рассказывает «Комсомолке» Александр Марвин, доцент кафедры зоологии Института естественных наук Уральского федерального университета. - По легенде, ее должны были эвакуировать в Ташкент, но кто-то допустил ошибку в документах на отправку. А ведь у нас тогда еще не было даже вольера для такого огромного животного. Слониху поселили в пустующем здании соседнего монастыря.

В 1970 году в Свердловский зоопарк приехал слоненок по имени Максютка. Покупали его как самца, но вскоре оказалось, что это девочка. Макси стала всеобщей любимицей, но прожила всего 30 лет.

Ростов-на-Дону: На боках носорога ставили автографы

На эмблеме местного зоопарка - гепард, слон и носорог. Но именно последний считается негласным символом. Африканский белый носорог по кличке Барман прожил здесь 39 лет из своих 44. Сюда он приехал в 1973 году из Судана в пятилетнем возрасте.

- Посетители нередко оставляли автографы на боках и спине Бармана, когда тот засыпал у ограждения, - рассказывает краевед Игорь Ситников. - А однажды охранникам пришлось снимать со спины носорога мужчину, который решил прокатиться на животном.

Днем носороги любят отдыхать в тени деревьев или кустарников. А еще у каждого в вольере есть емкость с грязью. В природе животные валяются в ней, чтобы защититься от насекомых. Фото: Владимир СТРЕЛЬЦОВ/Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка

Единственный случай, когда Барман вышел из себя, случился во время попытки ученых свести его с самкой. В тесном вольере ухаживания едва не привели к гибели партнерши. Охлаждать пыл влюбленного пришлось пожарным: только мощные водяные струи сразу двух спецмашин смогли остановить разбушевавшегося Бармана.

Увы, потомство получить так и не удалось. Белый носорог умер в 2012-м. Сейчас в зоопарке живут два других его сородича - Теркель и Зеон. Их доставили спецрейсом в 2017 году из Израиля.

КТО ЕЩЕ?

Братья-медведи

Двух бурых медведей - Уму и Топу (сокращенно от Умки и Топтыжки) - нашли в 2007 году в лесу. Медведица то ли бросила их, то ли погибла. Годом позже звери стали первыми обитателями только созданного зоосада в Ярославле.

Сейчас Ума и Топа живут в просторном вольере вместе с серыми волками. Такое соседство - редкость, но животные не конфликтуют. Зимуют косолапые в разных помещениях: сотрудники зоопарка заранее закладывают им сено и солому, а потом мишки сами формируют себе берлоги.

Орлан-белохвост

Эта хищная птица занесена в Красную книгу России. Его статуя стоит неподалеку от входа в Самарский зоопарк. Сегодня здесь живут два орлана-белохвоста, возраст которых превышает 20 лет.

- До этого птицы содержались в домашних условиях, а затем попали к нам. Они питаются курятиной, говядиной, рыбой, а также едят крыс. Сейчас птицы полностью привыкли к своему образу жизни, и у них уже не наблюдается той хищности, которая характерна для дикой природы, - рассказал заместитель директора Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Борнейские орангутаны

В прошлом году Пермский зоопарк переехал на новую территорию, после чего вошел в пятерку самых больших по площади зоопарков России. Официального символа у зоопарка пока нет, но любимцы публики уже появились.

В прошлом году сюда привезли двух борнейских орангутанов - Билла и Лизу. У вольера Билла не иссякают толпы посетителей. Сам же он то позирует желающим снять его на фото, то прилипает к стеклу и разглядывает тех, кто пришел на него посмотреть. Лизе, наоборот, людское внимание не нравится.

Удивительно, но Билл и Лиза любят смотреть телевизор, причем предпочитают старые советские комедии.

Написано по материалам региональных редакций "КП". Подготовили Екатерина ПОПОВА («КП» - Ростов-на-Дону»), Татьяна СОЛОВОВА («КП» - Новосибирск»), Александр КАТЕРУША («КП» - Калининград»), Анастасия СТЕПАНЕНКО («КП» - Нижний Новгород»), Полина ВАЧНАДЗЕ («КП» - Ярославль»), Елена Третьякова («КП» - Пермь»), Данил СВЕЧКОВ («КП» - Екатеринбург»), Анастасия СЕМДЯНОВА («КП» - Самара»).

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