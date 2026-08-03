Средства ПВО отбивали атаки в разных регионах России. Фото: архив "КП"

Несколько регионов России были атакованы вражескими БПЛА. Здесь продолжают устранять последствия разрушений, а медики оказывают помощь всем пострадавшим. Беспилотники ВСУ совершили удары по мирным жителям, которые отдыхали на пляже под Геленджиком. Во Владимирской области была совершена очередная атака на склад Wildberries.

Сайт KP.RU собрал последние новости о последствиях атак дронов по регионам России на 4 августа 2026 года и состоянии пострадавших.

Последствия атак дронов по регионам России на 4 августа 2026 года: последние новости

За сутки средствами ПВО в ночь на 3 августа был уничтожен 131 вражеский БПЛА. По данным Министерства обороны, дроны были замечены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Краснодарский край: трагедия на пляже

Утром беспилотники ВСУ атаковали пляж под Геленджиком. В это время в курортном селе Архипо-Осиповка отдыхали десятки семей с детьми. Дрон ударил на побережье и ранил боле 40 человек. Кто сумел среагировать, прятался под шезлонгами. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате атаки погибли 7 человек, из них трое - дети.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Медики распределили пострадавших по больницам Геленджика, Архипо-Осиповки и Туапсинского района. Состояние пострадавших разное, но почти у всех диагностированы осколочные ранения. Также люди получили повреждения из-за гальки, которую подняло в воздух после удара.

«Одного ребенка готовим к транспортировке в Детскую краевую больницу в Краснодаре. Всего у нас на лечении находятся 17 человек», - рассказал главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.

После атаки на пляже в Краснодаре возник стихийный мемориал. Сюда люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи в память о погибших Власти Кубани планируют привлечь казаков для защиты населения. В частности, им будет предложено вступить в ряды мобильных огневых групп. Они будут контролировать безопасность ключевых предприятий и место отдыха людей.

Владимирская область: очередная атака на логистический склад Wildberries

Тревожным выдалось утро 3 августа во Владимирской области. В Собинском районе был атакован беспилотниками склад Wildberries. Пострадали четыре человека, один из сотрудников получил ранение в голову, другой в руку. К счастью, обошлось без жертв.

Начавшийся пожар на складе был локализован. По последним данным, площадь возгорания составляла 100 тыс кв.м. Позже она сократилась до сократилась до 3000 кв.м. На помощь владимирским спасателям пришли пожарные из Подмосковья и Ивановской области.

Белгородская область: бабушка и ребенок в тяжелом состоянии

Не прекращаются атаки на Белгородскую область. В понедельник, 3 августа, в регионе пострадали бабушка и ее трехлетний внук.

«Ребенок получил множественные осколочные ранения, а женщина— проникающее ранение брюшной полости. Они были доставлены в Красноярскую ЦРБ. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое», - сообщает Оперативный штаб Белгородской области.

Также стало известно о гибели одного человека после удара дрона по автомобилю.

«Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте», - рассказали в Оперштабе.

Осколочные ранения получили мужчина и женщина, которые также были в салоне. Их доставят в областную клиническую больницу. Пока их состояние оценивается как тяжелое.

Четверо мирных жителей погибли, двое ранены после ночной атаки ВСУ на Крым.

Восемь человек пострадали после ударов ВСУ по нескольким районам Брянской области, рассказал врио губернатора Ковальчук.

Один мирный житель погиб, 23 пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области.

Также в Белгородской области частные дома, крыши, гаражи и заборы.

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