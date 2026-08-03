Герой спецоперации «Z» Максим Князев вычислил маршрут противника

Старший лейтенант Андрей Ситников и Ефрейтор Максим Князев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять»!

ГРАММОТНО ОРГАНИЗОВАЛ ОБОРОНУ

Старший лейтенант Андрей Ситников

Старший лейтенант Андрей Ситников в должности командира минометной батареи выполняет боевые задачи по по огневому воздействию на тыловые районы противника в ходе проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевой задачи на одном из направлений Андрей, получив разведданные о вражеском складе и скоплении техники, незамедлительно выдвинулся на огневой рубеж. При следовании на позицию, расчет орудия попал под атаку FPV-дронов противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, Ситников грамотно организовал оборону орудия, в результате чего атака противника была отбита. Достигнув огневого рубежа, Андрей вместе с подчиненными оперативно развернул огневую позицию и точными выстрела поразил выявленную цель.

Благодаря высокому профессионализму и умелым действиям старшего лейтенанта Андрея Ситникова был успешно уничтожен склад ГСМ, четыре единицы техники и до десяти военнослужащих противника.

ВЫЧИСЛИЛ МАРШРУТ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Максим Князев

Ефрейтор Максим Князев в должности старшего стрелка выполнял боевую задачу по ведению разведки.

В ходе выполнения задачи ефрейтор Князев обнаружил логистический маршрут противника. Заняв выгодную позицию, Максим продолжил наблюдение за районом. В течение длительного времени он фиксировал перемещения противника, уточнял численность, маршруты выдвижения и характер действий, своевременно передавая полученные данные командованию. На основе данных было принято решение на нанесение артиллерийского удара. Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен.

Благодаря мужеству ефрейтора Максима Князева логистический маршрут был нарушен, а противник понес потери в личном составе, технике и имуществе.