Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут как короли: собственное поместье, причал, спортзал и коттедж для прислуги

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе больше 20 лет Фото: EAST NEWS.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с четырьмя детьми живут в роскошном поместье в Майами. Семейный особняк расположен в закрытом поселке с круглосуточной охраной. Там даже улицы моют специальным шампунем. На территории поместья знаменитостей есть бассейн, сада и собственный причал с выходом в залив Бискейн.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас за 13 лет потратили на обслуживание своего шикарного поместья на побережье Флориды около 630 миллионов рублей. Элитный дом площадью около 1800 квадратных метров, строительство которого завершилось в 2013 году, расположен на участке площадью 63 сотки. С просторной террасы открывается панорамный вид на залив Бискейн.

Звездные супруги растят четверых детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В особняке шесть спален, девять ванных, тренажерный зал и винный погреб. На территории построены дом для прислуги и гостевой коттедж.

Стоимость поместья оценивается в четыре миллиарда рублей. Собственные причалы позволяют владельцам домов выходить в залив прямо со своего участка.

Местные жители называют Курникову и Иглесиаса королями полуострова. Они входят в число старейших резидентов элитного комплекса. Среди соседей звездной пары - Джессика Альба, Рикки Мартин и Селена Гомес.

Анна и Энрике растят четверых детей. В декабре 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси. В январе 2020 года - дочь Мария. В конце 2025 года на свет появился младший сын Ромео.

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