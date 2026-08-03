59-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике с глубоким декольте

Рената Литвинова в своем блоге поделилась свежей фотосессией: 59-летняя актриса снялась на пляже. Судя по всему, снимки сделаны где-то в Европе.
На фото артистка позирует в черном купальнике, сидя на песке. На другом фото Рената демонстрирует на камеру глубокое декольте, подчеркнувшее ее грудь.
Рената Литвинова после начала спецоперации эмигрировала во Францию. Актрису не остановило даже то, что в России у нее осталась пожилая мама, которая нуждается в помощи. Рената обосновались в Париже, где у нее есть квартира, и ведет богемный образ жизни.
В Европе артистка перестала сниматься и только изредка играет в спектаклях для эмигрантов. В основном Литвинова сидит без работы, поскольку обеспечивать ее ролями в кино и в театре никто не спешит. Единственная отдушина для нее – фотосессии для соцсетей.
В Париже артистка живет в свое удовольствие, поматывая деньги, заработанные в России. Кроме того, Литвинову в свое время хорошо обеспечил бывший муж – отец ее единственной дочери Ульяны Леонид Добровский. Его денег хватило на покупку парижской квартиры, недвижимость Литвиновой в столице Франции оценивается в 300 миллионов рублей.
Но, видимо, накопления актрисы быстро тают, и она решила избавиться от недвижимости в Москве. Недавно артистка выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре столицы. Цена апартаментов ошеломляет: Литвинова просит за них 1 миллиард рублей. Чтобы побыстрее продать квартиру, Рената готова сделать скидку и лично приехала в Москву, чтобы проконтролировать оформление всех необходимых документов.
Напомним, Рената Литвинова дважды была замужем. Первым мужем звезды кино стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м.
Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. Их дочь Ульяна училась в элитной школе во Франции, затем закончила факультет моды и дизайна Королевской академии изящных искусств в бельгийском Антверпене.
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