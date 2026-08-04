В России запустили виртуального мобильного оператора для поддержки инклюзивных проектов

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Среди виртуальных операторов на российском рынке появилось новое имя — ХОРОВОД Мобайл. Его запустило АНО «Обнимаю сердцем», которая развивает экосистему естественной инклюзии. Работать оператор будет на платформе Smart MVNO от «Билайна». Она позволяет запускать мобильную связь под своим брендом без создания собственной телеком инфраструктуры.

Создатели называют проект «первой в России брендированной мобильной связью благотворительной организации». От коммерческих игроков ее отличает подход к оплате за услуги связи: средства за минуты и гигабайты становятся регулярной поддержкой социальных инициатив. Часть платежей абонентов направляется на развитие инклюзивных проектов АНО «Обнимаю сердцем». Так пользователь получает полноценную мобильную связь федерального оператора и одновременно регулярно поддерживает развитие инклюзивных программ.

Сим карты виртуального оператора будут распространять волонтеры движения. Такая модель позволит одновременно расширять сообщество доброго проекта, вовлекать новых участников в благотворительную деятельность.

— Люди хотят помогать, но далеко не всегда готовы делать это через отдельные пожертвования или специальные акции. Мы долго искали способ сделать благотворительность естественной частью повседневной жизни. Так появилась идея ХОРОВОД Мобайл — мобильной связи, которая позволяет поддерживать социальные проекты, просто оплачивая привычный тариф. Каждая ежемесячная оплата становится вкладом в развитие наших программ. Сейчас это подготовка к изданию третьей книги, на этот раз сказки от детей, — рассказала основатель движения и руководитель АНО «Обнимаю сердцем» Анна Федорова.

Спикер отметила, что запускают оператора с целью сформировать новую культуру участия граждан в благотворительных делах.

В «Билайне», который предоставил свою платформу благотворителям, рассказывают, что делают ставку не на единовременную помощь, а на системные финансовые и технологические инструменты. Более 10 лет назад был запущен сервис рекуррентных платежей (повторяющиеся, регулярные) с мобильного счета, который кардинально изменил частную благотворительность, превратив спонтанные переводы в осознанную подписку. Исследования подтверждают: регулярные небольшие взносы приносят почти втрое больше средств, чем крупные разовые пожертвования, и обеспечивают фондам предсказуемый денежный поток для долгосрочного планирования.

— Вместе с АНО «Обнимаю сердцем» мы создаем новый для российского рынка формат, в котором мобильная связь становится механизмом регулярной поддержки социальных проектов. Мы рассчитываем, что этот опыт покажет, как телеком технологии решают общественно значимые задачи, и откроет новые возможности для развития некоммерческого сектора, — прокомментировал директор по управлению партнерским каналом «Билайна» Роман Прыганов.