Впереди штурмовиков в село «Торское» шел служебный пес «Баста»

Пес «Баста» и ее хозяин - позывной «Морген» Фото: Министерство обороны РФ.

Бойцы 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения донецкого села Торское.

«Штурму села предшествовала основательная воздушная разведка местности, благодаря которой удалось проложить наиболее удачные маршруты движения штурмовиков, выявить огневые точки противника, найти проходы в минных полях, - отмечают в военном ведомстве.

В разведке участвовал пес «Баста» стрелка с позывным «Морген».

«На передовую привез «Басту», когда было уже почти два года. Звуки разрывов мин, коптеры для городской собаки - неизвестные звуки. И она четко реагирует на новые звуки. Ходит с нами в штурма, спасает жизни. Человеческий слух не улавливает звуки издалека, а собака все слышит. Сидим на точке, а у нее начинается «кипиш», уши по разным сторонам. Благодаря ей, подразделение может узнать о выходе мины, засечь движение противника за полкилометра, у нас есть несколько секунд, чтобы сменить позицию, найти укрытие. Так нам не раз удавалось проходить опасные участки. У хозяина, благодаря «Басте» теперь есть орден Мужества, - говорит «Морген».

Штурм очередного села в Донецкой Народной Республике проходил с применением тактики молниеносного броска на мотоциклах. Штурмовики максимально быстро подкатывались к позициям противника и наносили внезапный удар, не давая врагу подготовиться к обороне. Ошеломленный противник пытался оказать сопротивление, однако наши бойцы демонстрировали лучшую боевую подготовку.

Бой был сложным: в ходе штурма враг оказывал плотное огневое сопротивление из каждой укрепленной точки, активно применяя ударные дроны, включая тяжелые гексакоптеры.

«Дом, подвал, могут под плитой засесть. Шум, гам. Осматриваешься по сторонам, выстрел может быть с любой стороны. Освобождать позиции противника всегда тяжелее, чем обороняться», - отмечает командир штурмового взвода с позывным «Дрон».

Командир подразделения обратил внимание на то, что при обороне пулеметных точек противник стал использовать бронеплиты, которыми закрывают амбразуры во время ответного огня. Операторам беспилотников приходилось ждать, когда бронеплита поднимется, чтобы сразу атаковать.

Но все эти хитрости противника задерживали наступление на минуты. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» продолжают успешно выбивать противника из ДНР.