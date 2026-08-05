Финансовый тайм-аут: как договориться с банком, если возникли финансовые сложности

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Жизнь непредсказуема, и каждый из нас может столкнуться с обстоятельствами, которые серьезно бьют по кошельку. Но паниковать не стоит: главное – не молчать. Специалисты ВТБ настоятельно рекомендуют не ждать возникновения задолженности, а обращаться в банк сразу, как только становится понятно, что денег на очередной взнос не хватает. Такой подход позволяет банкам детально разобраться в конкретной ситуации и предложить вариант, который поможет восстановить платежеспособность.

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ?

Многие путают государственные и банковские кредитные каникулы, но разница в них принципиальная. Государственные каникулы — это мера поддержки, предусмотренная законом. Воспользоваться ей можно ограниченное количество раз за срок действия кредита. При этом, законодательство устанавливает лимиты по сумме кредита или займа в зависимости от вида кредитного продукта. Например, по ипотеке сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей.

У банковских каникул более индивидуальные условия, под различные ситуации. Отсрочка может составлять до полугода, и за это время можно либо полностью приостановить внесение платежей, либо уменьшить их размер до комфортной суммы. Чтобы получить такую меру поддержки, нужно подтвердить снижение доходов более чем на 30% или факт проживания в зоне чрезвычайной ситуации. Кредитные каникулы логично использовать при потере работы или возникновении внезапных расходов.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Если падение доходов не критичное, и вы уверены, что через пару месяцев сможете вносить оплату по кредиту, присмотритесь к реструктуризации. Банк может изменить срок кредита, за счет этого скорректируется размер платежа, чтобы снизить ежемесячную нагрузку по платежам. Главная цель здесь — дать вам возможность стабилизировать текущее финансовое положение.

Рефинансирование — это оформление нового кредита для погашения первоначального. Чаще всего к этому прибегают, когда ключевая ставка Центробанка идет вниз, чтобы зафиксировать более низкий процент. Либо если у вас несколько кредитов с разными процентными ставками, условиями и датами платежей, а вы хотите оплачивать один кредит.

КОМПЛЕКСНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В НЕСКОЛЬКИХ БАНКАХ

Если у вас есть кредиты в нескольких банках, можно воспользоваться процедурой комплексного урегулирования. Сервис дает возможность клиентам реструктурировать просроченную задолженность сразу в нескольких финансовых организациях. Раньше заемщикам нужно было обращаться в каждый банк: этот процесс мог занимать у них до месяца и не гарантировал положительного решения. Теперь клиенту достаточно одного звонка: специалисты проводят консультацию, принимают решение и при необходимости переводят клиента в банк-партнер. Вся процедура в среднем занимает порядка 20 минут.

Сейчас комплексное урегулирование предоставляют несколько крупных банков, которые присоединились к рекомендованной ЦБ инициативе – клиент может узнать о возможности воспользоваться такой процедурой в своем банке у сотрудников финансовой организации.

Эксперты ВТБ отмечают – важно не доводить кредит до просрочки. При первых признаках финансовой неустойчивости нужно обратиться в банк, в котором вы оформляли обязательства. Задача кредитора – помочь клиенту урегулировать сложную финансовую ситуацию и вернуться в привычный график платежей. После анализа причин возникновения задолженности специалисты могут предложить наиболее оптимальное решение и оформить подходящий продукт для финансового урегулирования.