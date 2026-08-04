Новостройки удерживают лидерство, но спрос на готовое жилье растет

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Первое полугодие 2026 года оказалось для Банка ДОМ.РФ периодом активного роста в сегменте жилищного кредитования. Объем выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир достиг внушительных 55,3 миллиарда рублей, а общее число оформленных сделок превысило 9,3 тысячи. Динамика впечатляет: в количественном выражении прирост составил 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в деньгах объем кредитов увеличился на 77%.

Если рассматривать структуру спроса, то безусловным лидером остаются новостройки. На их долю пришлось более трех четвертей всех кредитов — порядка 7 тысяч договоров. За шесть месяцев текущего года интерес к строящемуся жилью увеличился на 60% относительно прошлогодних значений.

Однако наиболее любопытные изменения происходят во вторичном сегменте. Доля готовых квартир в структуре выдач за год выросла вдвое — с 12 до 24 процентов. В абсолютных цифрах банк оформил 2,3 тысячи таких займов.

«Новостройки сохраняют основной объем спроса, в том числе благодаря действующим льготным программам. Одновременно по мере снижения ставок постепенно восстанавливается рыночная ипотека, что особенно заметно в сегменте готового жилья. Для части клиентов готовая квартира удобна тем, что позволяет не ждать окончания строительства, быстрее переехать или использовать ипотечный кредит как доплату при обмене имеющегося жилья», — отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

Таким образом, текущая динамика показывает, что рынок адаптируется к новым условиям, сохраняя приоритет квартирам-новостройкам, но одновременно расширяя горизонты выбора для тех, кто ценит время и мобильность.