Снайперы сбивают украинские дроны в бреющем полете. Фото: Александр Река/ТАСС

Стрелки 435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии снайперского подразделения группировки войск «Центр» показали свою коллекцию сбитых беспилотников противника на Днепропетровском направлении.

Среди пораженных целей были FPV-дроны, ударные БПЛА самолетного типа и многочисленные тяжелые гексакоптеры.

Старший группы с позывным «Шумный» пояснил, что каждому подразделению выделяется определенный район действий, где они проводят оценку обстановки и готовят укрытия. Все маневры тщательно спланированы, чтобы избежать хаотичных действий в бою и обеспечить слаженную работу по заранее разработанному плану.

«Противник все чаще во время атаки идет к цели в бреющем полете с отключенными двигателями, и не услышишь, можно только случайно увидеть», - отмечает Шумный.

В арсенале снайперов имеются как винтовки, так и автоматы. Для поражения целей на дальних дистанциях используются снайперские винтовки, включая модели «Орсис», СВД, а также комплексы Лобаева. На более близких расстояниях, до 50 метров - пулеметы и автоматы Калашникова.

Особое внимание снайперы уделяют беспилотникам ВСУ самолетного типа, которые представляют большую угрозу для военной и гражданской техники. Снайпер с позывным «Шест» отметил, что их конструктивные особенности (пластик и пенопласт) затрудняют поражение, так как пули прошивают корпус или крыло и лишь вызывает незначительный крен. Гарантированное уничтожение достигается точными выстрелами по винту и несущей конструкции, что приводит к неминуемому падению дрона.

Также к числу сложных целей относится тяжелый гексакоптер, который, по словам бойца, оснащен дополнительной бронезащитой. Эффективное поражение таких аппаратов требует прицельных выстрелов по винтам, источнику питания или боекомплекту.

Снайперы группировки войск «Центр» продолжают успешно выполнять поставленные задачи, обеспечивая прикрытие штурмовых групп от воздушных угроз и способствуя продвижению подразделений на Днепропетровском направлении.

Снайперы ВС РФ сбивают украинские дроны в бреющем полете

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