Премьер-министру Мишустину рассказали, как курорт «Манжерок» повлиял на экономику Алтая

Фото: Сбер

4 августа в Республике Алтай состоялось совещание по развитию туристической отрасли. Площадкой события выступил «Манжерок» — всесезонный курорт Сбера. Вел совещание Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Представители банка рассказали, что реализуют на Алтае проект комплексного развития территории. Для «Манжерока» и региона в целом это означает современный аэропорт в Горно-Алтайске, новые гостиницы, канатные дороги, автомобильные и горнолыжные трассы, туристическую и развлекательную инфраструктуру. Одни объекты уже сданы в эксплуатацию, другие продолжают строиться.

В совещании принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Топ-менеджер рассказал о развитие внутреннего туризма и создании курортов мирового уровня. Последние становятся центром притяжения туристов и точками роста для экономики регионов.

— Всесезонный семейный курорт «Манжерок» — отличный тому пример. Наши инвестиции в его развитие уже превысили 200 миллиардов рублей — это половина всех инвестиций в регион. Еще 20 миллиардов мы дополнительно вложили в развитие Республики Алтай. Курорт обеспечил 4 тысячи новых рабочих мест. Во многом благодаря нашим усилиям за пять лет реальный ВРП региона вырос на 27%. Это существенно опережает динамику Сибирского федерального округа, где прирост составил 6%, — отметил Греф.

За пять лет турпоток в Республику Алтай вырос в 2,3 раза (данные Сбер2B Аналитики). Совокупные траты гостей региона за тот же период увеличились в семь раз — с 1,2 млрд до 8,4 млрд рублей.

За прошлый год республика приняла 2,8 млн туристов. Более миллиона гостей побывали в «Манжероке». В зимнем сезоне 2025/2026 курорт посетило рекордное число гостей — 530 тысяч. Пиковая загрузка локации зимой достигает семи тысяч человек в день. При этом сезонность сглаживается: если раньше 70% туристов приезжали на курорт летом, то сейчас — 57%.

Владельцы курорта добавили, что развивают туризм не только в Республике Алтай, но и по всей стране. Доля банка в госпрограмме поддержки туризма — почти 30%. На 1 августа по программе льготного кредитования банка открыл 107 кредитных линий на общую сумму 281,5 млрд рублей для строительства гостиничной инфраструктуры. В результате российский номерной фонд вырастет на 20,4 тыс. единиц.

СПРАВКА «КП»

Что такое «Манжерок» и какие планы по развитию туринустрии Алтая

Сейчас в локации работают два отеля, детский центр, рестораны, спа-комплекс и конференц-холл. Проложены 81 км горнолыжных трасс, 15 км трасс байк-парка, 15 км экотроп, 10 канатных дорог, открыты вейк-парк и сап-станция. Этим летом открылся первый в Сибири парк приключений «Дримвуд».

Согласно дорожной карте развития проекта, в будущем появятся новые аттракционы. К предстоящему зимнему сезону протяженность горнолыжных трасс увеличится до 110 км. К запуску готовят променад вокруг Манжерокского озера. Уже готовы пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Прогулочная зона будет обустроена в концепции «Большой Алтай» — променад объединит культурное наследие сразу пяти стран, где живут тюркоязычные народы: России, Казахстана, Китая, Киргизии и Монголии. На береговой линии появятся скульптурные композиции и арт-объекты каждой страны, запустятся иммерсивные шоу и прогулки с аудиогидом, рассказывающие о традициях и искусстве народов Большого Алтая.

Параллельно идет модернизация аэропорта Горно-Алтайск, который в 2024 году. В первом полугодии 2026 года аэропорт принял 260 тыс. пассажиров — на 15,8% больше, чем за тот же период 2025 года. В 2028 году будет введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс и увеличена взлётно-посадочная полоса. Новый двухэтажный терминал площадью свыше 30 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 1100 пассажиров в час. Ожидается, что после 2030 года годовой пассажиропоток превысит 1,3 миллиона человек.