Федотов и Стойилкович опубликовали первые фото со свадьбы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актера Федора Федотова зрители знают по его звездным ролям в кино — «Серебряные коньки» 18+, «Про людей и про войну» 12+, «Левша» 12+. Кто-то запомнил Федотова по участию в телешоу «Ледниковый период» 12+, где он дважды побеждал в паре с Татьяной Волосожар и Татьяной Тотьмяниной. Активные пользователи соцсетей запомнили его из-за скандального развода с первой женой. Но сегодня Федор вновь счастлив в личной жизни — и говорит, что теперь встретил свою судьбу. Его избранница — актриса Тина Стойилкович («Оффлайн»18+, «Август» 18+, «Москва слезам не верит. Все только начинается»16+).

СВАДЬБА В БЕЛГРАДЕ

31-летний Федор Федотов женился на 27-летней Тине Стойилкович — торжество состоялось на родине невесты в Белграде. Как сообщили местные блогеры — отмечали русско-сербскую свадьбу. В столице Сербии выдалась хорошая погода — организаторы выдохнули, потому что вторая часть торжества проходила на улице. Сначала — венчание в церкви, затем соблюдение свадебных традиций и веселая гулянка.

На венчании среди гостей можно увидеть Жоры Крыжовникова (в желтой рубашке). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Счастливые молодожены. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Был и выкуп невесты, и оркестр (играли «Катюшу», «Калинку» и другие наши мелодии), и местные музыканты, и выездная регистрация брака. Собралось около 60 гостей — родные и друзья, со стороны жениха народ прибыл из России. Режиссер Жора Крыжовников с женой гуляли со стороны невесты, которая снималась в его фильме.

Выездная церемония регистрации брака состоялось на природе возле усадьбы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На свадьбе в Белграде было около 60 гостей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Местные декораторы украсили зону выездной регистрации живыми цветами и свечами, молодые подготовили красивый первый танец, конкурсы чередовали — сербские и русские, оказалось, что много похожих развлечений на свадьбе.

Первый свадебный танец Федора и Тины. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

СКАНДАЛ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Молодожены вместе чуть меньше года, а познакомились на кастинге. Федотов окончил театральный вуз в родном для него Питере — Российский государственный институт сценических искусств. Стойилкович еще в школьные годы в Белграде мечтала выучиться на актрису и решила осуществить мечту в известном вузе — театральном институте им. Щукина в Москве.

Тина рассказывала о переезде так: «Мне сказали, что можно бесплатно учиться в России, и так как я изучала Станиславского к поступлению в драматический институт Белграда, я подумала, что, наверное, в России хорошая школа. Правда, я совсем не говорила на русском… во время первой поездки был общий восторг от каждой мелочи. В свою первую поездку я практически жила на «Мосфильме», потому что посольство Сербии, в котором я тогда жила, расположено примерно напротив киностудии...»

У амбициозной Тины все получилось, она выучила язык, получила диплом и стала востребованной актрисой, которая снимается у известных современных режиссеров. Правда пока ее гонорары в 2 раза меньше чем у мужа, который может получать за съемочный день в среднем 200 тыс. руб.

Федотов влюблен и о жене говорит «с придыханием»: «Тина абсолютная легенда, она приехала за мечтой в огромную страну, зная пятьдесят слов. Поступила в театральный институт с этим скромным словарем. Столкнулась с реалиями наших общежитий, наших методов образования и даже погоды нашей. Через все это прошла с высоко поднятой головой и расправленными крыльями. Летит все выше и выше, добивается невероятных высот. Смелый, отважный, бескомпромиссный человек. Для меня Тина — птица. Птица, летящая очень красиво. Эти крылья точно ни ее не подведут, ни всех тех, кто под это крыло попадает. Я благословлен встречей с Тиной, для меня она супергерой, стараюсь быть достойным ее… Я сделал ей предложение в Белграде, ее родном городе, который она так любит, обожает семейный очаг, родителей… В этом мы с Тиной похожи. Я тоже влюбился в Белград, открыл его для себя, выучил сербский, познакомился с семьей Тины...»

До свадьбы Федотов арендовал квартиру в Санкт-Петербурге, а Тина в Москве, теперь пара будет чаще жить в столице, но и практиковать проживание в двух городах.

Если для Тины это первый брак, то для Федора — второй. Недавний развод у мужчины вышел скандальный из-за финансовых разногласий с первой женой. Федор женился на однокурснице по питерскому институту сценических искусств Анастасии Грибовой пять лет назад, четыре года назад у них родилась дочь Ульяна. В 2024 году Анастасия Грибова решила развестись, среди причин чаще всего звучали такие: муж редко бывает дома, мало времени уделяет семье. Долго спорили (в том числе в суде) о размере алиментов. Федотов до заключения брака приобрел квартиру в Питере, после развода съехал и сообщил бывшей жене, чтобы она оставалась жить с дочерью на его жилплощади.

Однако Анастасия отказывалась оставаться в этой квартире и требовала, чтобы муж арендовал ей с дочерью другую квартиру. Жить в «старой» она отказывалась — со слов женщины в квартире необходимо сделать капитальный ремонт. При этом Анастасия была согласна проживать в этой квартире, если экс-муж перепишет жилье на нее, на что Федор не согласен. Грибова сначала просила платить фиксированную сумму (2,5 тыс. руб. в день), плюс оплата сада и аренда комфортного жилья. Потом финансовые условия менялись неоднократно: было четыре варианта мирового соглашения. Договориться не вышло. Поэтому после развода суд установил размер алиментов — 1/4 от заработков отца. У Федора Федотова нет задолженности по алиментам.

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