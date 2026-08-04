Трамп водит Зеленского за нос с Patriot и не даёт Starlink для ударов по России: чего боится президент США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп продолжает водить Зеленского за нос в вопросе передачи Украине технологий производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. То вроде бы дал понять, что готов, но потом сказал, что это невозможно. «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим (в администрации США. - Ред.). Но такого рода технологии передать тяжело», - заявил он на днях в беседе с журналистами.

Но самое обидное для Зеленского – как Трамп объяснил эту трудность. «Люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас», - заявил он на заседании членов администрации в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. То есть Зеленскому, который преданно ест глазами вашингтонское начальство и клянчит ракеты, у Трампа доверия нет? Или вообще допускает, что переданные Киеву американские секретные технологии могут попасть к русским? Тогда, по всей логике, Трамп не верит в победу Киева.

Starlink вместо Patriot?

Игры в «дам-не-дам» стали главным содержанием рандеву президента США с киевским вечным просителем. Как сообщило американское издание The Hill, во время недавней их закрытой встречи в Белом доме гость клянчил не только ракеты Patriot. Он еще упрашивал Трампа помочь ему убедить Илона Маска разрешить стране использовать Starlink для нанесения ударов беспилотниками по целям в глубине России.

Об этом же Зеленский, приехавший в США для участия в поминальной службе по внезапно усопшему сенатору-русофобу Линдси Грэму*, просил и на встрече с законодателями в Конгрессе. «Им нужен долгосрочный доступ к Starlink, чтобы повысить точность своих систем дальнего и среднего радиуса действия», - заявил сенатор-республиканец Майк Раундс в интервью Associated Press.

Проблема в том, что до сих пор Илон Маск разрешал Украине использовать Starlink только на ее территории и в некоторых регионах, перешедших к России, - таких, например, как Крым. Использование Starlink на основной территории России Маск запретил еще в феврале, заявив, что это «незаконно».

В ходе недавнего визита в Вашингтон Зеленский выпрашивал у американцев разрешение использовать Starlink для нанесения ударов беспилотниками по целям в глубине России. Фото: REUTERS.

Но сейчас Киев сделал ставку на интенсивные удары беспилотниками по объектам российской инфраструктуры, прежде всего НПЗ, расположенным далеко в тылу. После того, как стало очевидным, что новых ракет для Patriot Киев не получит, Украина рассматривает расширение доступа к Starlink как своего рода альтернативу этим ракетам, пишет The Hill.

Что именно ответил Трамп на просьбу Зеленского «надавить» на Маска, неизвестно – не зря встреча была закрытой. Однако по словам чиновника администрации, с которым связалось издание The Atlantic, президент США может одобрить запрос Зеленского на Starlink только в том случае, если будет уверен, что это поможет положить конец войне.

Объективно для России это, скорее всего, даже выгодно. Пока Трамп «сомневается», а Зеленский продолжает террористические атаки на Россию при помощи БПЛА, Москва имеет все основания наносить мощные ответные удары по инфраструктуре Украины и ее военным объектам. И то, что уже сделано российскими военными, в частности, полная блокировка украинских портов в Черном море, помогут Трампу понять, что все заявления Зеленского о том, что ВСУ «переломили в свою пользу» положение на фронтах, чистый блеф.

Киев боится, что не переживет зиму

Как на Банковой мечтается о завершении войны, рассказал в интервью Politico вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль. Он заявил: «Киев надеется, что его удары, а также санкции союзников заставят российского лидера Владимира Путина остановить войну этой осенью. Если этого не произойдет, Украину ждет еще одна зима с российскими атаками на ее энергетическую инфраструктуру - повторение прошлогодней кампании, из-за которой города Украины погрузились в ледяную тьму».

Вице-премьер Украины Денис Шмыгаль Фото: REUTERS.

Шмыгаль считает, что Украина и Россия «сцепились в битве за разрушение энергетических систем друг друга», и ее исход определит любые будущие мирные переговоры. Так интересно посмотреть, кто кого?

«Россияне разрушили или повредили более 80 процентов электростанций Украины», - вынужден признать Шмыгаль. По его словам, в этом году после российских зимних атак Украина произвела всего около 12 ГВт электроэнергии, что привело к дефициту в 6 ГВт - в результате по всей стране периодически происходят отключения.

Атакуя НПЗ России, Киев хотел создать проблемы нам. И создал, никто не отрицает этого. Но Москва сумела взять ситуацию под контроль, и сейчас даже в Севастополе на АЗС сняты ограничения не отпуск бензина. А вот как полыхают украинские АЗС и как скакнули цены на топливо на Украине, которые уже в два раза выше, чем в России, хорошо известно.

Шмыгаль в интервью Politico «разгадал» замысел Кремля: «Он надеется, что зимой наше общество будет сломлено из-за истощения и заставит руководство подписать капитуляцию». Значит, реальный конец конфликта он все-таки представляет.

* – Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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