Кадр из видео Минобороны РФ

Вечером 3 августа наши войска продолжили атаки на украинские порты, корабли и портовую инфраструктуру, которую используют ВСУ. В Одесской области высокоточным оружием и беспилотниками был поражен: в порту «Черноморск» «Черноморский завод автомобильных агрегатов» (там велся ремонт военной техники), а еще портовый терминал (хранение боеприпасов и ГСМ). А в портах «Николаев» и «Южный» были выведены из строя два судна-сухогруза с военными грузами. Также поражены два сухогруза в морском переходе южнее Одессы, доставлявшие к ее берегу вооружение и военное имущество от западных спонсоров этого вооруженного конфликта.

На передовой линии боевого соприкосновения подразделения группировки войск «Север» выбили подчиненных главкома ВСУ Драпатого из хутора Бакшеевка Харьковской области.

За сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 275 украинских военнослужащих, «Запад» - 210, «Южной» - 215, «Центр» - 355, «Восток» - 345, «Днепр» - 35.

Кроме 1435 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый лишился за последние 24 часа: танка, 13 бронемашин, 9 орудий, а также 83 автомашин.

Армейской авиацией, реактивными дронами, крылатыми ракетными и артиллерией наша группировка войск вывела из строя объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры ВСУ, цеха и склады с беспилотниками, а также скопления боевиков и иностранных наемников в 148 районах.

Силами ПВО наши воины сбили 16 управляемых авиабомб и 753 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на 4 августа 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

196 823 - дронов.

669 - ЗРК.

30 425 - танков и бронемашин.

1 768 - РСЗО.

36 032 - орудий.

68 294 - единиц спецтехники.

Кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28нм и операторов дронов - перехватчиков

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