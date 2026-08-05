В России появилась банковская карта для волонтеров

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Российские банки стали активно участвовать в волонтерской деятельности. Создают инфраструктурные проекты, которые позволяют некоммерческим организациям упрощать рутинные процессы, чтобы сосредоточиться на помощи своим подопечным. А также делают механизмы привлечения финансирования и операционную деятельность максимально удобной. Уже запущен еще один сервис – «Карта волонтера», который станет дополнительным источником финансирования для НКО.

- Эту карту могут получить зарегистрированные волонтеры некоммерческих организаций. Она представляет из себя обычную карту, но там есть благотворительный кешбэк добробаллами. За покупки волонтер получает кешбэк добробаллами. Эти добробаллы он может потратить на закрытие сборов на платформе «Совкомбанк про добро». При пожертвовании добробаллы автоматически превращаются в обычные рубли. Получается круговорот добра, где все волонтеры будут стимулироваться на то, чтобы делать покупки не просто в каком-то месте, а там, где можно получить этот кешбэк. Мы хотим таким образом помочь нашим подопечным фондам, - рассказал Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью ПАО «Совкомбанк», выступая на бизнес-конференции «Экономика добрых дел: почему важно инвестировать не только в помощь, но и в будущее» в «Комсомольской правде».

По его словам, волонтеры могут тратить деньги с карты на закупки для своих фондов. А потом еще и дополнительно получать повышенный кешбэк, который тоже можно потратить на добрые дела.

В рамках пилотного запуска карта доступна действующим волонтерам организации «Российский Красный Крест». После завершения пилотного этапа продукт планируется масштабировать на всю Россию и открыть для участников всех зарегистрированных волонтерских организаций.

- Волонтерский труд — это вклад в поддержку людей в трудной жизненной ситуации, который невозможно измерить деньгами. И важно, чтобы общество и бизнес признавали его ценность. Появление подобных форм поддержки показывает, что помощь другим перестает быть невидимой и сегодня воспринимается как социально значимая деятельность. Мы приветствуем любые инициативы, направленные на укрепление волонтерского движения, и надеемся, что карта станет еще одним полезным инструментом для тех, кто ежедневно помогает людям, – считает Мария Мухина, исполнительный директор Российского Красного Креста.

Напомним, в банковской сфере уже действует сразу несколько полезных для благотворителей сервисов. Во-первых, проект «Технологии Добра», где фондам оказывают инфраструктурную, цифровую поддержку для оптимизации их расходов на операционную деятельность. Во-вторых, платформа сбора пожертвований «Совкомбанк про добро», где фонды могут собирать пожертвования. В-третьих, «Добрый счет» – специальный тариф банковского обслуживания для некоммерческих организаций, где все банковские услуги для фондов бесплатны.