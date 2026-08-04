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Звезды4 августа 2026 12:55

Чем удивит второй сезон шоу «Форт. Возвращение легенды»: Петров в паре с Буруновым, сильнейший ураган и жуткие испытания для звездфотовидео

Завершились съемки второго сезона шоу «Форт. Возвращение легенды»
Ольга РОДИНА
Сергей Бурунов и Александр Петров

Сергей Бурунов и Александр Петров

Фото: Телеканал СТС.

Уже осенью на канале СТС состоится премьера второго сезона приключенческого проекта «Форт. Возвращение легенды». По сюжету, две команды проходят испытания, чтобы добыть ключи и найти золото форта. А нам удалось побывать в святая святых, а именно в Кронштадте — на площадках фортов «Александр I» и «Кроншлот», где проходили съемки шоу.

Возвели целый город без единого гвоздя

Форт «Александр I», являющийся объектом культурного наследия, расположен в Финском заливе. Добраться туда можно только по воде. Сам объект находится под охраной ЮНЕСКО, а значит, организаторы съемок не могли вбить ни одного гвоздя. При этом, они возвели все декорации с нуля — от келий до сокровищницы и лобного места, воссоздали массивные ворота, пушки петровской эпохи — и сделали это за 30 дней!

Оказавшись на территории Форта, сразу чувствуешь атмосферу приключений.

«Мы полностью оборудовали 25 келий, застроили 4000 квадратных метров — от пола на каждом этаже и крыши до технических помещений. На крыше форта оборудован каскадерский граунд, где участники проходят испытания на высоте 25 метров. Еще одной сложностью стала логистика. Форт стоит на искусственном островке в Финском заливе и всё оборудование, материалы и декорации — а это более 400 тонн — мы перевозили по воде. Для обеспечения бесперебойной работы всех служб пришлось привезти 25 тонн дизеля для генераторов — ведь на форте нет электричества», — рассказала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» (компания снимала проект совместно с СТС, — прим. Ред.) Юлия Сумачева.

Журналист KP.RU Ольга Родина побывала на съёмочной площадке «Форт Боярда». На фото Ольга на «лобном» месте

Журналист KP.RU Ольга Родина побывала на съёмочной площадке «Форт Боярда». На фото Ольга на «лобном» месте

Журналист KP.RU Ольга Родина побывала на съёмочной площадке «Форт Боярда»

Журналист KP.RU Ольга Родина побывала на съёмочной площадке «Форт Боярда»

Добавим, что в 2028 году реставрация Форта полностью завершится, декорации шоу станут постоянными, а СТС получит статус оператора форта Император Александр I: то есть, будет не только снимать новые сезоны шоу, но и приглашать на съемки зарубежные группы.

Журналист KP.RU Ольга Родина

Журналист KP.RU Ольга Родина

Специально для нас экскурсию по легендарному форту «Александр I» провела креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

«Этот форт построили за девять лет. А мы продолжаем «обживать» его. Теперь здесь есть практически всё для жизни: ресторан "изысканной" кухни, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем форта. В этом сезоне также больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое», — рассказала нам Александра.

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Также Гройсман показала двери, заросшие паутиной, аквариумы с жуткими насекомыми и рептилиями. По винтовой лестнице мы поднялись и на крышу форта, откуда открывается вид на Финский залив. Аж дух захватывает! Здесь тоже пройдут испытания: участники будут прыгать в воду…

Отметим, что съемки на острове всегда рискованны, так как погода постоянно меняется — дожди, шквальный ветер. А в этом году на Форте случился сильнейший ураган, который бывает раз в три года. На несколько часов вся съемочная группа оказалась отрезана от мира: лодки не ходили, а баржу, подготовленную для водных испытаний, сорвало с якоря. Но команда выстояла.

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Съемка одной серии занимает более 6 часов. На площадке единовременно может находиться до 350 человек команды, съемку ведут более 80 камер.

Дуэт Александр Петрова и Сергея Бурунова (подзаг)

Как и в первом сезоне, ведущим второй части станет актер Александр Петров. Но будет и сюрприз: в роли соведущего Петрова в спецвыпуске выступит Сергей Бурунов. Кстати, Бурунов был последним российским ведущим знаменитого французского «Форта». Добавим, что премьера французской телеигры состоялась еще в 1990 году. Шоу, насчитывающее 33 сезона, снимают до сих пор в форте «Бойяр» в Бискайском заливе.

Сергей Бурунов и Александр Петров

Сергей Бурунов и Александр Петров

Фото: Телеканал СТС.

«Символично, что Сережа был последним российским ведущим французского "Форта", а я первым ведущим российского шоу. Безусловно, вдвоем работается легче, особенно актерам, ведь нас с институтской скамьи учат, что главное — взаимодействие с партнером. И я, конечно, страшно рад партнерству с Сережей, с которым можно сорок минут помолчать в гримерке перед эфиром, чтобы набраться сил», — рассказал Александр Петров.

«Самое неприятное в этой истории — то, что именно я должен быть на месте основного ведущего "Форта". Всё жду, когда мои молитвы услышат, а пока решил напомнить Александру Андреевичу, кто здесь самый талантливый. Если отбросить этот печальный момент, я получил массу впечатлений: лишний раз приехал в Санкт-Петербург, побывал в очень красивом месте и размял тельце. Правда, бегать по бесконечному форту вместе с участниками — особенный вид мазохизма, я вам скажу», — добавил Сергей Бурунов.

Полет с крыши форта и выползающие змеи

«Ваша главная задача — забрать золото Форта из его сокровищницы. Для этого вам необходимо собрать ключ, который мы разделили на пять частей. Собрать подсказки и отгадать главную загадку Форта», — именно эта цитата Александра Петрова звучит в каждой серии шоу.

Во втором сезоне создатели проекта придумали для звёздных участников более 100 новых испытаний. Рассказываем про некоторые из них.

Фото: Телеканал СТС.

В испытании «Субмарина» участнику придется залезть в большой аквариум с прибывающий водой. Стоит ему открыть вентиль на дне, чтобы достать часть ключа, как навстречу выползут змеи…

Наверно, самое страшное, что ждет звезд — пролететь с крыши Форта и доплыть до плота. После чего с помощью цепи поднять со дна Финского залива сундук с частью ключа.

В «Банджи» команда изо всех сил раскачивает участника на гигантских качелях, чтобы он смог проткнуть подвешенный шар с частью ключа.

Мини-шары — испытание на силу, концентрацию и равновесие. Участнику нужно пройти по шарам, натянутым над двором Форта.

Фото: Телеканал СТС.

Добавим, что все выигранное золото идет на благотворительность. Победители каждого выпуска выбирают один из благотворительных фондов для перевода своего выигрыша.

«Шапка» проекта

А нам также удалось побывать на «шапке» проекта — так телевизионщики называют этап завершения съемок, который обязательно символически отмечается. Как правило, продюсеры, создатели и ведущие собирают всех причастных и благодарят. А затем члены команды поднимают бокалы за удачное завершение и закусывают чем-то вкусным. На «шапке» Форта всех собравшихся угощали шашлыками, вином и шампанским. Царила теплая непринужденная атмосфера. Петров, сидя на деревянном парапете, вместе со всеми лакомился мясом, которое раздавали в пластиковых тарелках.

«Спасибо всем, потому что развлекать людей — это большой труд. И надеюсь, что нам удалось сделать это со смыслом. Я в это верю. Тяжелейшая работа, которая у вас у всех — спасибо вам за это огромное. И помните: ваша главная задача — забрать золото форта из его сокровищницы…» — произнес Александр Петров.

«А чтобы его забрать, вы должны сюда вернуться. Друзья, до новых встреч», — добавила креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

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