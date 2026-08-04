Сергей Бурунов и Александр Петров Фото: Телеканал СТС.

Уже осенью на канале СТС состоится премьера второго сезона приключенческого проекта «Форт. Возвращение легенды». По сюжету, две команды проходят испытания, чтобы добыть ключи и найти золото форта. А нам удалось побывать в святая святых, а именно в Кронштадте — на площадках фортов «Александр I» и «Кроншлот», где проходили съемки шоу.

Возвели целый город без единого гвоздя

Форт «Александр I», являющийся объектом культурного наследия, расположен в Финском заливе. Добраться туда можно только по воде. Сам объект находится под охраной ЮНЕСКО, а значит, организаторы съемок не могли вбить ни одного гвоздя. При этом, они возвели все декорации с нуля — от келий до сокровищницы и лобного места, воссоздали массивные ворота, пушки петровской эпохи — и сделали это за 30 дней!

Оказавшись на территории Форта, сразу чувствуешь атмосферу приключений.

«Мы полностью оборудовали 25 келий, застроили 4000 квадратных метров — от пола на каждом этаже и крыши до технических помещений. На крыше форта оборудован каскадерский граунд, где участники проходят испытания на высоте 25 метров. Еще одной сложностью стала логистика. Форт стоит на искусственном островке в Финском заливе и всё оборудование, материалы и декорации — а это более 400 тонн — мы перевозили по воде. Для обеспечения бесперебойной работы всех служб пришлось привезти 25 тонн дизеля для генераторов — ведь на форте нет электричества», — рассказала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» (компания снимала проект совместно с СТС, — прим. Ред.) Юлия Сумачева.

Журналист KP.RU Ольга Родина побывала на съёмочной площадке «Форт Боярда». На фото Ольга на «лобном» месте

Журналист KP.RU Ольга Родина побывала на съёмочной площадке «Форт Боярда»

Добавим, что в 2028 году реставрация Форта полностью завершится, декорации шоу станут постоянными, а СТС получит статус оператора форта Император Александр I: то есть, будет не только снимать новые сезоны шоу, но и приглашать на съемки зарубежные группы.

Журналист KP.RU Ольга Родина

Специально для нас экскурсию по легендарному форту «Александр I» провела креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

«Этот форт построили за девять лет. А мы продолжаем «обживать» его. Теперь здесь есть практически всё для жизни: ресторан "изысканной" кухни, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем форта. В этом сезоне также больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое», — рассказала нам Александра.

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Также Гройсман показала двери, заросшие паутиной, аквариумы с жуткими насекомыми и рептилиями. По винтовой лестнице мы поднялись и на крышу форта, откуда открывается вид на Финский залив. Аж дух захватывает! Здесь тоже пройдут испытания: участники будут прыгать в воду…

Отметим, что съемки на острове всегда рискованны, так как погода постоянно меняется — дожди, шквальный ветер. А в этом году на Форте случился сильнейший ураган, который бывает раз в три года. На несколько часов вся съемочная группа оказалась отрезана от мира: лодки не ходили, а баржу, подготовленную для водных испытаний, сорвало с якоря. Но команда выстояла.

Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Съемка одной серии занимает более 6 часов. На площадке единовременно может находиться до 350 человек команды, съемку ведут более 80 камер.

Дуэт Александр Петрова и Сергея Бурунова (подзаг)

Как и в первом сезоне, ведущим второй части станет актер Александр Петров. Но будет и сюрприз: в роли соведущего Петрова в спецвыпуске выступит Сергей Бурунов. Кстати, Бурунов был последним российским ведущим знаменитого французского «Форта». Добавим, что премьера французской телеигры состоялась еще в 1990 году. Шоу, насчитывающее 33 сезона, снимают до сих пор в форте «Бойяр» в Бискайском заливе.

Сергей Бурунов и Александр Петров Фото: Телеканал СТС.

«Символично, что Сережа был последним российским ведущим французского "Форта", а я первым ведущим российского шоу. Безусловно, вдвоем работается легче, особенно актерам, ведь нас с институтской скамьи учат, что главное — взаимодействие с партнером. И я, конечно, страшно рад партнерству с Сережей, с которым можно сорок минут помолчать в гримерке перед эфиром, чтобы набраться сил», — рассказал Александр Петров.

«Самое неприятное в этой истории — то, что именно я должен быть на месте основного ведущего "Форта". Всё жду, когда мои молитвы услышат, а пока решил напомнить Александру Андреевичу, кто здесь самый талантливый. Если отбросить этот печальный момент, я получил массу впечатлений: лишний раз приехал в Санкт-Петербург, побывал в очень красивом месте и размял тельце. Правда, бегать по бесконечному форту вместе с участниками — особенный вид мазохизма, я вам скажу», — добавил Сергей Бурунов.

Полет с крыши форта и выползающие змеи

«Ваша главная задача — забрать золото Форта из его сокровищницы. Для этого вам необходимо собрать ключ, который мы разделили на пять частей. Собрать подсказки и отгадать главную загадку Форта», — именно эта цитата Александра Петрова звучит в каждой серии шоу.

Во втором сезоне создатели проекта придумали для звёздных участников более 100 новых испытаний. Рассказываем про некоторые из них.

Фото: Телеканал СТС.

В испытании «Субмарина» участнику придется залезть в большой аквариум с прибывающий водой. Стоит ему открыть вентиль на дне, чтобы достать часть ключа, как навстречу выползут змеи…

Наверно, самое страшное, что ждет звезд — пролететь с крыши Форта и доплыть до плота. После чего с помощью цепи поднять со дна Финского залива сундук с частью ключа.

В «Банджи» команда изо всех сил раскачивает участника на гигантских качелях, чтобы он смог проткнуть подвешенный шар с частью ключа.

Мини-шары — испытание на силу, концентрацию и равновесие. Участнику нужно пройти по шарам, натянутым над двором Форта.

Фото: Телеканал СТС.

Добавим, что все выигранное золото идет на благотворительность. Победители каждого выпуска выбирают один из благотворительных фондов для перевода своего выигрыша.

«Шапка» проекта

А нам также удалось побывать на «шапке» проекта — так телевизионщики называют этап завершения съемок, который обязательно символически отмечается. Как правило, продюсеры, создатели и ведущие собирают всех причастных и благодарят. А затем члены команды поднимают бокалы за удачное завершение и закусывают чем-то вкусным. На «шапке» Форта всех собравшихся угощали шашлыками, вином и шампанским. Царила теплая непринужденная атмосфера. Петров, сидя на деревянном парапете, вместе со всеми лакомился мясом, которое раздавали в пластиковых тарелках.

«Спасибо всем, потому что развлекать людей — это большой труд. И надеюсь, что нам удалось сделать это со смыслом. Я в это верю. Тяжелейшая работа, которая у вас у всех — спасибо вам за это огромное. И помните: ваша главная задача — забрать золото форта из его сокровищницы…» — произнес Александр Петров.

«А чтобы его забрать, вы должны сюда вернуться. Друзья, до новых встреч», — добавила креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

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