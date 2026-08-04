Победитель конкурса «Спорт – просто космос» выполнит тренировку с космонавтом Роскосмоса

С 15 июня по 12 июля любители активного образа жизни со всей страны присылали видео, чтобы побороться за главный приз конкурса «Спорт – просто космос». Инициатива АНО «Национальные приоритеты», Минспорта России и ГК «Роскосмос» завершилась впечатляющими цифрами: в ней приняли участие авторы почти 2000 видеороликов из всех регионов страны. Эксперты отобрали 50 лучших работ, а из них – 10 финалистов.

Победителем стал Сергей Лавренов, который в своем видео рассказал, как благодаря спорту смог восстановиться после травмы. Главным призом для Сергея станет поездка в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина – на тренировку под руководством действующего космонавта Роскосмоса.

Чтобы стать «ближе к звездам», участники снимали видео с выполнением упражнений из перечня нормативов космонавтов: бег, подтягивания, угол в упоре, прыжок в длину с места, наклон вперед, плавание, другие физические активности под аудиотрек рекламной кампании «Глаза боятся – руки делают» с хэштегом #спортпростокосмос.

В десятку сильнейших вошли: юная спортсменка, впечатлившая экспертов физической формой; участница, которая вдохновила весь офис заниматься спортом; бегун-энтузиаст, нарисовавший своим маршрутом мотивирующую фразу на карте; гимнастка, снявшая номер в павильоне «Космос» на ВДНХ. Все финалисты получат призы от Роскосмоса и подарки от Минспорта.

«Космос, как и спорт, — это территория без границ, где главным мерилом становится характер. Ежедневная работа над собой через преодоление, мотивацию и огромную волю. Именно эти качества лежат в основе отбора в отряд космонавтов Роскосмоса и помогают поддерживать работоспособность на орбите. Наш совместный конкурс "Спорт – просто космос" — это про тот самый "первый шаг", который может сделать человек для достижения мечты. И не важно, о чем она: стать космонавтом, спортсменом или поступить в вуз на желанную специальность», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов.

«Конкурс показал: мечта о космосе живет во многих из нас, и первый шаг к ней – просто выйти на спортивную площадку. Почти 2000 роликов из всех уголков страны – яркие, креативные и вдохновляющие истории, которые показывают, что спорт не имеет границ, и он доступен абсолютно каждому. Мы благодарны всем участникам: вы не просто сняли видеоролики, — вы доказали себе, что способны на большее. И, возможно, даже помогли своим примером кому-то другому преодолеть свои внутренние страхи», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Конкурс был приурочен к запуску рекламной кампании «Глаза боятся – руки делают» государственной программы «Спорт России», цель которой – мотивировать россиян регулярно заниматься спортом. Видео в формате музыкального клипа транслировалось на федеральных телеканалах и в Интернете, а аудиотрек был размещен в социальных сетях.

2026-й – особенный год для отечественной космонавтики: 65-летие первого полета человека в космос, объявлен 5-й открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса, в России прошла первая Неделя космоса. Спорт и космос неразрывно связаны: длительные тренировки предшествуют полету, а на орбите космонавты регулярно выполняют многочасовые физические упражнения по индивидуально разработанным программам.

Информация о победителях и призах размещена на сайте СПОРТПРОСТОКОСМОС.РФ.

Справочная информация:

С 2019 года при государственной поддержке появляется все больше возможностей для занятий спортом: развивается спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», прогрессирует детский спорт, развиваются направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.

С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей государственной программы – вовлечение в занятия спортом до 70% россиян к 2030 году (сейчас этот показатель – 62,6 %).