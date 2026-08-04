Прошла церемония награждения «Мастер продаж «Комсомольской правды»

Церемония награждения «Мастер продаж «Комсомольской правды» прошла в редакции медиагруппы 4 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Церемония награждения «Мастер продаж «Комсомольской правды» прошла в редакции медиагруппы 4 августа.

Лучшими мастерами продаж «Комсомольской правды» стали 18 продавцов более чем из тысячи киосков Москвы и Московской области.

С приветственным словом к гостям выступил заместитель главного редактора, шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

С приветственным словом к гостям выступил заместитель главного редактора, шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«От всего сердца благодарим за ваш труд - он по-настоящему важен! Вы не просто помогаете покупателям ориентироваться в печатных изданиях, но и бережно с любовью относитесь к легендарным газетам, в том числе и к «Комсомолке» - той самой газете, которую многие считают частью своей жизни», - говорится в сообщении.

Памятные дипломы за первое место получили Елена Бобровникова, Роза Губурова, Людмила Кондрашина и Оксана Уткина. Второе место заняли Елена Арефина, Залина Елеева, Ольга Есенникова, Ирина Комаревич, Наталия Лапицкая, Гияс Насибов и Надежда Павлова. Третье место — Владимир Маринин, Борис Пиманов, Наталия Сидоренко, Людмила Степанова, Надежда Тимофеева, Татьяна Филина и Татьяна Шуруева.

В завершении мероприятия прошла экскурсия по редакции. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В завершении мероприятия прошла экскурсия по редакции. Её провел заместитель главного редактора Радио «Комсомольская правда» Дмитрий Белецкий. Гости церемонии смогли понаблюдать за тем, как устроена работа медиагруппы изнутри.

Благодарим всех киоскеров за каждодневный важный труд, любовь к печатной прессе и особенное отношение к «Комсомолке»!