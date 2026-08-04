Суд в России признал Бандеру и его сообщников пособниками нацистов: что последует за этим решением

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России признал Бандеру, Шухевича и еще восемь моральных уродов с чубами на тупых лбах пособниками нацистской Германии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России признал Бандеру, Шухевича и еще восемь моральных уродов с чубами на тупых лбах пособниками нацистской Германии. Их признали виновными в преступлениях против советского народа.

Гнилые символы украинской «революции гидности» признаны пособниками третьего рейха в военных преступлениях. Среди злодеяний бандеровцев - Львовский погром и расстрелянный Бабий Яр, сожженная Хатынь и Волынская резня.

Представитель Генпрокуратуры на суде заявил про бандеровщину: «Это форма экстремизма, направленная против России со стороны сопредельного государства».

В суде рассмотрели документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны, Госархива РФ и материалы из архивов и судов Беларуси.

KP.RU обратился за комментарием к бывшему депутату Верховной рады Украины Владимиру Олейнику.

- Какие последствия будет иметь это решение?

- Круг этих нацистских преступников с украинскими корнями - он будет расширяться. А те, кто сегодня берет их действия за образец — сами становятся преступниками. Нынешний киевский режим поднимает этих террористов как знамя — значит, он сам должен считаться террористическим, в рамках закона. Представитель Генпрокуратуры РФ на суде подчеркивал: мы разделяем украинский народ и киевский режим, на знамени которого - Бандера, виновный в убийстве польского министра МВД, а это чистой воды терроризм.

- Как может европейская страна строить свою национальную идентичность, опираясь на идеологическое «наследие» нацистских пособников?

- То, что человеконенавистническая идеология положена в основу этого режима, никто особо и не скрывал с 2014 года. А мы должны понимать: против них надо применять такие же меры, как против ИГИЛ*, как против Бен Ладена. Не надо жалеть террористов. Что касается отношения запада к нацизму вообще и на Украине в частности - мы наблюдаем приход в Европе и на западе к власти тех, чьи деды проиграл ту войну. И они жаждут реванша. Вершиной этого стали аплодисменты в канадском парламенте бывшему эсэсовцу Гунько, когда туда прибыл Зеленский.

- Может, в западном мире хотя бы поляки, которые так возмутились присвоением воинской части ВСУ имени героев УПА*, заметят и поймут то, что Бандеру пригвоздили к позорному столбу нацизма?

- Поляки «на крючке» Волынской резни. Не было бы тех массовых убийств польских женщин и детей бандеровцами - претензий к киевскому режиму не возникло бы даже у русофобов-поляков. Да, есть поляки, и их немало, которые знают и понимают: Россия правильно сделала, что по суду признала Бандеру с Шухевичем и их организации нацистскими. И президент Польши Навроцкий — он же возглавлял Институт национальной памяти, он прекрасно все понимает насчет украинского неонацизма. Но официально там никто не признает справедливость решения нашего суда.

*Запрещенная в РФ организация

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