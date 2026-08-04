Российские зрители предпочли Колобка Человеку-пауку Фото: кадр из фильма.

Российские поклонники «Человека-паука» накинулись на создателей фильма «Колобок». Дело в том, что премьера первого была сдвинута на две недели, чтобы у отечественного колобка конкуренция стала поменьше. Однако большинство россиян признались, что их все равно устраивает, они все равно не планировали смотреть человека-паука в кино. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Зато посмотреть фильм «Последний богатырь. Колобок» намерены целых 61% опрошенных. Россияне заявили, что им нравится киноистория о последнем богатыре и других персонажах. Респонденты называют историю доброй, веселой и красочной, кроме того, это отечественная картина, которая напоминает о любимых с детства сказках, в отличие от зарубежных фильмов по комиксам.

«Колобка точно гляну, а вот идти ли на паука – не знаю, пока не очень хочется», - делится участница опроса.

«Думаю посмотреть «Колобка», рекламу уже видела, и мы все хотим пойти», - говорит другая.

При этом 8% россиян признались, что они относятся ко второму лагерю, очень ждут выхода «Человек-паук: новый день». Респонденты признались, что огорчены датой переноса, ведь смотреть колобка им не хочется, а паука они ждали уже очень давно.

При этом целых 25% участников опроса заявили, что не будут смотреть вообще ни один из этих фильмов. Респонденты отметили, что фантастика хоть российская, хоть зарубежная им не по душе, да и в целом современное кино им не слишком нравится. Респонденты признались, что с большим удовольствием пересматривают классику.

«Не смотрю такие фильмы, не интересует ни один, ни другой», - разводит руками респондент.

При этом 5% опрошенных, наоборот, сообщили, что будут смотреть оба фильма, кино они любят, поэтому выбираются в кинотеатры довольно часто.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое» и сообщили, что пока не решили.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,6 тысячи человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину