«На чужбине деньги быстро заканчиваются»: Алла Пугачева после операции готова снова петь для богачей

Не так давно ИП 77-летней Аллы Пугачевой был исключен из Реестра малого и среднего предпринимательства, поскольку певица давно живет за границей. Однако, как говорят в закулисье шоу-бизнеса, потратив немало денег на лечение и на жизнь в эмиграции, артистка готова кулуарно выступать для богатых господ. В России певица привыкла жить с размахом, а уехав за границу, вынуждена считать деньги, которых едва хватает на содержание многочисленной недвижимости на родине.

«Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России. Недавно ей предложили спеть на закрытом корпоративе за 500 тысяч долларов (более 39 млн руб.). Она пока не готова по состоянию здоровья выступать, но обещала: как только чуть восстановится, вернется к этому предложению. Заказчик - богатый человек, ее хороший знакомый, и гонорар ее устроил. Возможно, она еще споет», - рассказали сайту KP.RU в окружении артистки.

Ну, а пока, певица занята восстановлением своего здоровья.

Напомним: как рассказали KP.RU знакомые артистки, не так давно Пугачева перенесла серьезную операцию, после которой вынуждена передвигаться с тростью.

«Алле Борисовне заменили тазобедренный сустав. Подобную операцию в 2018 году сделали певцу Шуре», - рассказал KP.RU приятель певицы. Он поделился, что первое время после операции Пугачева была очень напугана и переживала, что сустав не приживется и она не сможет ходить.

Сама Пугачева тоже не скрывает, что у нее был непростой период.

«Я действительно очень тяжело это всё [болезнь] переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я беру палку только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я знаю, что здесь много народа. Я два дня приходила на фестиваль с тростью и смотрела всё время вниз. И все говорят: «Боже мой, она еле ходит. Она вообще скукожилась». А мне с палочкой как-то спокойнее», — объясняла певица репортерам.

Алла Пугачева перенесла тяжелую операцию и заново учится ходить: «Была очень напугана»

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