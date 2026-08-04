ДОМ.РФ продает «Литовскую деревню» в Подмосковье

Дот имеет большой инвестпотенциал за счет расположения и высокой степени готовности домов. Фото: ДОМ.РФ.

В престижном западном направлении Подмосковья появился новый объект для инвестиций. Речь идет о коттеджном поселке «Литовская деревня», расположенном в селе Жаворонки. Сейчас имущественный комплекс

выставлен на аукцион, который проведет ДОМ.РФ. Имущество находится в частной собственности, корпорация выступает агентом по его реализации.

Стартовая цена лота составляет 189 миллионов рублей, прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 31 августа. Торги назначены на 8 сентября.

В состав лота входит участок 1,67 гектара, на котором уже возведены десять коттеджей. Каждый из них имеет площадь около 285 квадратных метров, а степень их строительной готовности оценивается в 70%. Это значит, что новый владелец сможет выбрать один из нескольких сценариев монетизации: либо продать землю, предварительно размежевав её на отдельные наделы, либо достроить дома и реализовать единую архитектурную концепцию поселка.

Инженерные коммуникации к границам надела уже подведены — будущий застройщик не столкнется с проблемами подключения газа и электричества. Кроме того, на участке есть собственный пруд, а еще один водоем примыкает к нему с внешней стороны.

«Литовская деревня» находится в окружении частных домов. Однако бытовая инфраструктура для загородного формата здесь развита отлично. Всего в ста метрах от будущих домов расположены фитнес-клуб и отделение крупного банка. В шаговой доступности — общеобразовательная школа, стадион, культурно-театральный центр и даже маршруты для конных прогулок. Остановка «Платформа Жаворонки» находится в 360 метрах от въезда в поселок, а до Можайского и Минского шоссе можно добраться за пару минут на автомобиле. До МКАД — порядка 25 километров, что для запада региона считается комфортным показателем.

Стоит напомнить, что торги частной недвижимостью были запущены ДОМ.РФ в 2025 году. Воспользоваться услугами агента могут как юридические, так и частные лица (включая индивидуальных предпринимателей).