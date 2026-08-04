«Забьют осиновый кол»: историк Мягков о последствиях признания Бандеры и Шухевича пособниками нацистов

Пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны Тверской суд Москвы признал всем известных негодяев - Степана Бандеру и Романа Шухевича. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны Тверской суд Москвы признал всем известных негодяев - Степана Бандеру и Романа Шухевича. Пригвоздили Организацию украинских националистов* и Украинскую повстанческую армию*. У стены позора - Степан и Василий Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник. А также подонки помельче - Николай Арсенич и Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский и Николай Козак, Мирон Матвиейко и Ярослав Стецько. Эти ублюдки помогали третьему рейху проводить карательные акции. Среди «подвигов» бандеровцев - Львовский погром и Бабий Яр, Хатынь и Волынская резня. А также уничтожение партизан и «сочувствующих» селян в Беларуси.

KP.RU обратился за комментарием к научному директору РВИО, доктору исторических наук Михаилу Мягкову

- Будет ли решение Тверского суда иметь последствия за пределами России?

- Надеемся на значимые последствия. В Нюрнберге после войны не были осуждены как преступные организации ОУН* и УПА*. И члены этих структур тогда не были признаны преступниками — как члены СС, Гестапо, НСДАП.

- В том числе и потому пособники нацистов — бандеровцы, тогда смогли спокойно скрыться в странах Запада?

- Да, действия бандеровцев не были в то время признаны преступными - и они спокойно осели в Британии, в Западной Германии, в Канаде и в США. Десятки тысяч бандеровцев в той же Канаде считались героями, но не преступниками. Нынешнее решение суда дает России право требовать от стран, укрывавших бандеровцев, как минимум осудить их.

- Потребовать выдачи?

- Да никого уже не выдадут! Почти все бандеровцы уже поумирали. Но это не отменяет тот факт, что их последователи - такие же нацистские преступники. И относительно нынешних неонацистов, бандеровцев, суд доказал, что все, кто исповедует идеологию ОУН* и УПА* - они совершают преступные деяния. Всем сторонникам киевского режима ясно дали понять: те, кто этому режиму способствует, в них будет забит осиновый кол.

- РВИО представило объемные доказательства для суда?

- РВИО представило документы по преступлениям ОУН* и УПА*. И факты о том, как их идеи сегодня на Украине цветут и пахнут. Генпрокуратура проделала огромную работу. Круг этих преступников — он будет расширяться. РВИО, возможно, следующий процесс инициирует над преступными организациями пособников нацистов в Прибалтике. Над участниками карательных батальонов в Эстонии и Латвии. Ведь идеология, которую они исповедовали тогда и исповедуют сейчас — она схожа с идеологией украинских неонацистов. Это ненависть к любым инакомыслящим и инородцам. Когда травили и убивали не только евреев, русских и цыган.

* – Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главный враг не Украина»: На Западе шокированы «жесткими действиями российской армии»

Удар по мосту в Затоке обрубил снабжение ВСУ на юге: военные грузы из Европы больше не дойдут

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года