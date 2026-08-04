Украинские беспилотники снова атаковали регионы РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики продолжают терроризировать гражданскую инфраструктуру РФ ударами беспилотников. ВСУ обстреливают не только промышленные предприятия, но и жилые дома, машины, логистические склады, простые мирные объекты. Сайт KP.RU рассказывает, что известно об атаках БПЛА на регионы России по состоянию на 5 августа.

Последние новости о последствиях атак ВСУ на регионы России на 5 августа 2026 года

По информации Министерства обороны РФ с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией страны 320 украинских БПЛА самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. К сожалению, жертв удалось избежать не везде.

А в ночь с 4 на 5 августа, в этот же период времени, что и в случае с предыдущими сутками, отражена атака 475 беспилотников ВСУ. Их сбили над территориями 17 регионов РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Подмосковье при украинском обстреле погибли пять человек

Трагичным утро 4 августа выдалось в Московской области. Основной ущерб зафиксирован в Чехове.

«В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное - на складе, где открытое горение уже ликвидировано», - сообщил утром губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мирные дома пострадали от ударов ВСУ в Подмосковье. ФОТО: Михаил Собакин.

Повреждены были электроподстанция и административное здание. Погибли пять человек, пострадали 10. Шестерых раненых доставили в больницы, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Состояние одного из пациентов оценивалось как тяжелое.

«В хирургическом отделении Чеховской больницы остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. Их состояние находится под постоянным наблюдением врачей. С пациентами также работают психологи», - рассказал глава Чехова Михаил Собакин.

При ударе по подмосковному Чехову погибли люди. ФОТО: Михаил Собакин.

Он добавил, что двое жертв были жителями округа. Их близким окажут поддержку, в том числе и в организации похорон.

Прилет был и в деревне Солнышково, где обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали и, к счастью, здесь пострадавших нет.

На пляже под Геленджиком в результате атаки БПЛА погибли четыре ребенка

4 августа продолжали поступать новости и о последствиях атаки украинских БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке, что находится в 50 километрах от Геленджика. Дрон приземлился на семьи, отдыхающие на берегу моря, в самый разгар дня 3 августа. Погибли семь человек, пострадали - 58.

«По уточненной информации, в числе жертв - четверо детей. Еще четверо были доставлены в детскую краевую больницу с минно-взрывными травмами. Одного из них выписали. Двое находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая помощь», - проинформировали в оперативном штабе Краснодарского края.

Среди погибших - девятилетний мальчик из Москвы. Он отдыхал с бабушкой, дедушкой и младшим братом, когда на берег спикировал дрон.

«Они приехали всего два дня назад. Племянник мечтал о поездке на море, очень любил плавать», - заявила журналистам «КП-Кубань» его тетя.

Мальчик из Москвы погиб при атаке ВСУ под Геленджиком. Фото: из соцсетей.

Погибла и Надежда М., которая работала медсестрой в детском поликлиническом отделении №72 в петербургском Ломоносове.

«Это огромная утрата для всех жителей Ломоносова, все дети выросли на ее массажах», - пишут петербуржцы, знавшие Надежду.

Не обошлось и без героических поступков. 36-летний врач-реаниматолог Александр Шишкин тоже отдыхал на курорте и находился примерно в 300 метрах от места, куда сначала упал первый БПЛА, а потом и второй. Сначала он хотел бежать, но, увидев семьи с детьми, передумал и бросился на помощь. А затем он на скорой поехал в больницу Архипо-Осиповки уже там вместе с коллегами принимал раненых.

Многие не могли пройти мимо. Братья Евгений и Богдан с помощью жгутов останавливали кровопотерю и переносили пострадавших в безопасное место, еще двое местных предоставили автомобили…

Сейчас пляжи в Архипово-Осиповке временно закрыты.

В Нижегородской области повреждены автомобили, под Брянском погиб водитель

В ночь на 4 августа Нижегородскую область пытались атаковать 26 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, но повреждения получили несколько автомобилей, на место выезжали оперативные службы.

Беспилотную опасность объявляли и в Самарской области. Она действовала около 5 часов, губернатор Вячеслав Федорищев дал отбой в 7:39 по местному времени.

В селе Лобки в Брянской области в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель. Губернатор Егор Ковальчук пообещал, что его семье окажут необходимую помощь и поддержку.

Украина снова обстреляла склады Wildberries

Не перестает киевский режим бить и по складам Wildberries. Серьезный пожар разгорелся на объекте компании в Красном Бору в Ленинградской области, на место выехали пожарные расчеты:

«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе маркетплейса.

Там добавили, что благодаря профильным службам часть территории не пострадала, какой-то товар удалось сохранить.

Стена складского помещения WB в Калининском районе Тверской области была разрушена обломком, прилетевшим после отражения атаки БПЛА на регион. Сотрудники логистического центра в поселке Эммаус, который заработал только весной этого года, не пострадали.

Утром 5 августа стало известно об атаке на склад Wildberries в Туле. По информации губернатора Дмитрия Миляева, на территории центра начался пожар, проведена заблаговременная эвакуация, но один человек ранен. По факту теракта следователи завели уголовное дело.

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