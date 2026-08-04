Владимир Путин во вторник 4 августа подписал несколько важных законов. Фото: REUTERS.

Владимир Путин во вторник 4 августа подписал несколько важных законов.

Во-первых, в России появится система, которая позволит государству отследить причины резких скачков цен на продовольственные товары. Во-первых, это поможет контролировать инфляцию. Во вторых, это позволит выявить искусственное завышение цен.

Во-вторых, иноагентам станет гораздо тяжелее. Тем, кто уехал из страны во время спецоперации, могут попасть под ограничения - от водительских прав до отказа в кредитах и ограничения доступа к приложениям мобильных банков.

В-третьих, в стране окончательно принят закон о криптовалютах. Можно ли их теперь покупать, продавать и как это делать - все прописано на 300 страницах.

Самое интересное о законах, подписанных во вторник Президентом России, собрала «Комсомолка».

ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В РОССИИ

Закон предусматривает мониторинг цен на продовольственные товары и услуги, которые непосредственно влияют на инфляцию.

В тексте сказано, что к 1 января 2027 года Правительство определит ведомства, которые будут запрашивать у налоговой информацию о компаниях и предпринимателях, работающих в продовольственной сфере. Разглашаться данные не будут - но власти будут внимательно следить за тенденциями. И оперативно реагировать на повышение цен, зная, в каком сегменте цепочки поставок резко выросла цена. Ну а в случае искусственного завышения - привлекать антимонопольщиков.

С Нового 2027 года мера и вступит в силу.

Закон предусматривает мониторинг цен на продовольственные товары и услуги. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗАКОНЫ ПРОТИВ ИНОАГЕНТОВ И ТЕРРОРИСТОВ

Скрывающиеся заграницей иноагенты и преступники по закону не смогут:

- Регистрироваться самозанятым или ИП;

- Заключать сделки по доверенности;

- Регистрировать авто или другой транспорт;

- Пользоваться водительскими правами;

- Регистрировать недвижимость;

- Пользоваться приложениями банков, брать кредиты;

- Получать государственные и муниципальные услуги онлайн.

Кроме того, деньги и имущество таких людей могут быть заморожены. Решение о том, к кому применять эти меры, будет принимать Минюст.

Также подписан закон, запрещающий мигрантам с судимостью получать гражданство или вид на жительство в России.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Еще один важнейший закон 4 августа создает механизм лишения иностранных бизнесменов права выкупа компании после ухода из России. Лишить бывшего владельца права выкупа можно будет через суд, при наличии трех условий.

Первое - предприятие ушло после 22 февраля 2022 года.

Второе и главное - если бизнесмен открыто выступал против России. Здесь понятный список: дискредитация действий нашей армии, поддержка врага, спонсирование экстремизма и террорзима, распространение заведомо ложной информации.

В этом пункте будут учитываться и действия предыдущего собственника в момент ухода: если бывший хозяин бросил работников на произвол, не выплатив компенсации, резко прекратил поставки, запретил без объективных причин использование своей интеллектуальной собственности, поставил все предприятие на грань уничтожения - это также будет доводом на суде.

Третье условие, без которого лишение права выкупа невозможно - финансовое. Если после ухода бизнесмена цена компании выросла на 25% и больше, если новый собственник вкладывал собственные средства и спас его от банкротства - это будет нужным доводом для суда.

Заниматься такими делами будет Арбитражный суд Мособласти. Причем неважно, успел ли иностранец выкупить бизнес обратно, или нет - в случае победы в суде сделка обратного выкупа обнуляется.

Об правах иностранных инвесторах также позаботились - они имеют право на компенсацию. Однако суд вправе ее серьезно уменьшить, учитывая поведение иностранного бизнеса, причиненных ее действиями убытков и вложений российского владельца.

ЗАКОН О КРИПТОВАЛЮТАХ: МОЖНО ЛИ ХРАНИТЬ, ПОКУПАТЬ, ПЛАТИТЬ

Президентом подписан первый в России закон, регулирующих криптовалюты. Фото: Have a nice day/Shutterstock/Fotodom Photo

Президентом подписан первый в России закон, регулирующих криптовалюты. Вдаваться в тонкости на 300 страниц не будем - дадим простые пояснения:

Можно ли теперь хранить крипту?

- Да. В специальных депозитариях, будут созданы для ее хранения и учета.

Можно ее покупать и продавать?

- Да, но только через лицензированных посредников. Через них можно будет переводить ее за рубеж - что важно для бизнеса.

Можно торговать на бирже?

- Да, но только через брокеров и официальные площадки - нужную лицензию имеют семь фирм, в том числе Мосбиржа, СПБ- биржа, Восточная и т.д.

Можно ли выводить крипту в рубли?

- Да, через легальные криптообменники, но для неквалифицированных инвесторов есть лимит - 300 тысяч рублей в год.

Какие налоги нужно платить с крипты?

- Крипта считается имуществом, поэтому для физлиц - обычный НДФЛ, дли бизнеса - налог на прибыль.

Можно ли платить криптой?

- Нет, российская валюта - рубль, ей и нужно платить за товары и услуги.