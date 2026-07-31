«Чувствуешь себя здесь достойно»: Мишустин посетил Якутию

Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Якутию Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Большая рабочая поездка по регионам Дальнего Востока и Сибири уже стала традицией для премьера Михаила Мишустина. С ревизией в отдаленные регионы страны премьер обычно отправляется в разгар лета. На этот раз глава кабмина решил посетить Якутск, Кызыл и Горно-Алтайск. В программе - посещение важных социальных и экономических объектов, общение с местными жителями и губернаторами.

Прилетев в пятницу утром в Якутск, премьер сразу из аэропорта отправился в Якутский республиканский онкологический диспансер. Это единственное медучреждение в регионе, которое оказывает высокотехнологичную помощь взрослым, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.

Долгие годы диспансер размещался на первом этаже семейного общежития.

- Атмосфера тяжеловатая там была. Было тесно, врачам трудно было работать, - поделились с журналистом «Комсомолки» пациенты.

Строительство нового диспансера заняло 7 лет. В 2024 году состоялось открытие - по видеосвязи в нем участвовал Владимир Путин.

- Рады, что теперь такая современная атмосфера. Особенно нравятся врачи и условия. Даже чувствуешь себя здесь достойно, - говорят пациенты.

Диспансер включает стационар, рассчитанный на 235 пациентов, и поликлинику, которая может ежедневно принимать более 200 пациентов. Самое важное, что пациенты диспансера могут получить весь спектр специализированной онкологической помощи - от профилактики и ранней диагностики заболеваний до хирургического, лекарственного, лучевого лечения и диспансерного наблюдения.

Мишустин осмотрел медицинские кабинеты, ангиографическую операционную (с ее появлением в Якутии впервые стало возможным выполнение высокотехнологичных рентгенэндоваскулярных и малоинвазивных вмешательств), а также патолого-анатомическую лабораторию. Здесь проводят исследования опухолей, чтобы выявить различные виды мутаций генов, а потом подобрать для пациента оптимальное лечение.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году количество молекулярно-генетических исследований онкомутаций, которое проводится в центре, увеличилось в 1,2 раза и достигло 5,5 тысячи.

В регистратуре поликлинического отделения Мишустина ждали пациенты центра. Среди них была участница СВО 56-летняя Анна Захарова. По профессии она медсестра.

- Я ушла на СВО в 2024 году в рамках добровольческого отряда. Попала в первую танковую армию 47 дивизии «Барс 2» на купянское направление Харьковской области. Пробыла на СВО год, вернулась осенью 2025 года и узнала, что у меня рак, - поделилась Анна со спецкором «Комсомолки».

У Анны пятеро детей и 12 внуков.

- Муж тоже был на СВО, замкомандира батальона. Дети у нас уже самостоятельные, младшей дочери 21 год. Поэтому мы ушли на спецоперацию вместе. На фронте ранений у меня не было, вот только упала с «Сокола» (военный вездеход, - Ред.) и сломала руку, - рассказала мне Анна.

В онкологическом центре она сейчас проходит курс химиотерапии.

- Прогноз благоприятный. Врач говорит, что я смогу вылечиться, а я врачу верю. На лечение в центр меня приняли без очереди, как участника СВО. Муж тоже вернулся с фронта, помогает мне, - говорит Анна.

Подойдя к Анне, Михаил Мишустин поинтересовался ее здоровьем, спросил о муже и заметил: «Если что-то нужно, вы говорите, обращайтесь, всем поможем».

«В правительстве РФ много тех, кто не курит и не пьет»

Во время осмотра центра Мишустину презентовали планы по реализации программы здравоохранения в Якутии на 2026-2030 годы. Премьер обратил внимание на одну из цифр на стенде.

- У вас написано, что здоровый образ жизни в Якутии ведет 1,3% жителей, а к 2030 году станет 6%. Тут не ошибки? - спросил премьер, недоумевая, почему процент «зожников» в республике такой низкий.

- Ну это, наверное, те, кто и не курит, и не пьет, - пояснили премьеру.

- У нас в правительстве много таких сотрудников. У вас (в регионе, - Ред.) что-то цифра маленькая, проверьте! - заметил Мишустин.

Кстати, премьер рассказал, что у него есть знакомые, которые ездили на лечение в Якутию и остались довольны его качеством. Премьер пообещал, что федеральные власти продолжат поддержку республиканского здравоохранения.

А сопровождавший премьера глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что программа «онкология» стала частью федерального проекта.

- Уже обновлены 94 онкодиспансера, построены 19 новых диспансеров, в процессе строительства еще 7, - сообщил Мурашко.

Хранение данных - платина 21 века

Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Якутию

Из онкодиспансера Мишустин отправился в первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда» с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития (ТОР «Якутия»). В экосистеме кластера состоят 230 резидентов, в том числе 7 резидентов территории опережающего развития (ТОР). 49 фактически базируются на территории кластера, 181 имеют статус облачных резидентов.

Как рассказали Мишустину, еще несколько лет назад на этом месте стояло заброшенное производственное здание, а сейчас это место притяжения креативной молодежи. Здесь проходят форумы, фестивали, модные показы, встречи с интересными спикерами, работают различные кружки.

В кластере Мишустину презентовали проект ИИ-решений для библиотек Национальной библиотеки Якутии. Премьера попросили одобрить создание в республике центра обработки данных. Мишустин идею поддержал, отметив, что все, что связано с данными, их хранением и обработкой - это платина 21 века.

- Это уникальный актив, - сказал премьер.

Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Якутию Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

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