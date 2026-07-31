Обвиняемая - 21-летняя блогерша Соня Мармеладова, по паспорту Софья Вершинина Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Видимо, этот процесс станет ярким предупреждением для Дианы Шурыгиной. Напомним, звезду телешоу задержали в мае, обвинив в незаконном производстве и распространении порнографии. По версии следствия, Шурыгина записывала порно-ролики со своим участием, выкладывала их на одной из закрытых платформ, получая от поклонников деньги за подписку и донаты (пожертвования).

Правда, когда начали обсуждать историю Шурыгиной, внезапно выяснилось, что в Москве очень похожее дело уже разбирают в суде.

Обвиняемая - 21-летняя блогерша Соня Мармеладова, по паспорту Софья Вершинина. Уроженка Алтайского края несколько лет назад перебралась в Москву и занималась эскортом - сама об этом активно рассказывала, путешествуя по различным подкастам. Более того, ее нередко представляли, как «самую дорогую проститутку Москвы» - 60 тысяч рублей в час.

Уроженка Алтайского края несколько лет назад перебралась в Москву и занималась эскортом Фото: Соцсети.

На судебном процессе гособвинитель рассказал, что Вершинина еще в 2024 году завела в Телеграме приватный канал, на котором выкладывала свои голые фото и видео, а также полноценное порно, в котором участвовала с одним или несколькими партнерами. Бессрочный доступ к каналу стоил от 10 до 50 тысяч рублей.

Дело «Сони Мармеладовой» поступило в суд в мае, процесс стартовал в июне и очень быстро вышел на финишную прямую.

Приговор Соне Мармеладовой за распространение порно

По статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору» девушке грозило до шести лет колонии. На предыдущем заседании прокуратура попросила у суда приговорить Софью Вершинину к 3,5 годам лишения свободы.

На итоговое заседание Вершинина пришла за 8 минут до начала (все время расследования и судебного процесса она находилась под подпиской о невыезде. - Авт.). В облегающем джинсовом платье и с черной спортивной сумкой, к которой пристегнута мягкая игрушка… На вопросы журналистов не ответила, молча прошла мимо камер.

На суде «самая дорогая проститутка Москвы» хихикала и молчала Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Чтение приговора заняло всего четыре минуты. Услышав слова «приговорить к лишению свободы на три года…», девушка переполошилась, но вскоре судья договорила фразу: «условно с испытательным сроком на 3 года». В течение этого времени девушке будет запрещено администрировать сайты. В том числе, и соцсети.

Суд огласил приговор Соне Мармеладовой Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

4 миллиона рублей, заработанные преступным путем, у Вершининой изымут в доход государства. При этом в решении также указано, что на счетах в четырех банках у девушки лежат около 30 млн рублей - из них те самые 4 млн и возьмут. Помимо этого изымут и айфон 16 модели. А вот изъятые во время следствия фалломмитаторы (на этих словах Вершинина хихикнула) и еще кое-какие вещицы для секс-игр - вернут.

- Соня, ну ту хоть сделала какие-то выводы из этой истории? - спросили у девушки журналисты.

Та многозначительно улыбнулась.

- Не комментируй, - буркнул адвокат.

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Суд приговорил блогершу Соню Мармеладову к трём годам условно за распространение порно Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза рассказывает о вердикте суда по делу блогера Сони Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина), обвиняемой в распространении порнографии

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