В ходе воздушной разведки было обнаружено перемещение сил противника к передовым позициям Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы операторов ударных БПЛА группировки «Восток». Наши воины не претендуют на «Оскар». Они просто профессионально занимаются ликвидацией украинских боевиков. Да и сценарий совсем не оригинальный: с помощью беспилотников нейтрализовали разведывательно-диверсионную группу (РДГ) украинских вооруженных сил в Запорожской области.

«В ходе воздушной разведки было обнаружено перемещение сил противника к передовым позициям. Попытка скрытного проникновения вблизи линии боевого соприкосновения была пресечена. После точных ударов БПЛА «Молния» по группе, оставшиеся в живых были ликвидированы расчетами FPV-дронов», - комментируют кадры в Минобороны России.

Военнослужащие ВСУ тщетно пытались просочиться на передовую Фото: Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отмечают, что ликвидация этой группы диверсантов позволила подразделениям группировки «Восток» удержать позиции и продолжить наступление, не допустив реализации планов противника.

На видеозаписи также можно увидеть боевую работу расчетов артиллерии и FPV-дронов Южной группировки войск (они ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке).

Минобороны РФ показало все этапы ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области Фото: Министерство обороны РФ.

А еще труд операторов беспилотных систем «Южной» группировки войск в Краматорске, которые прославились уничтожением внедорожников ВСУ. Отличились и воины 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» во время ликвидации укрепрайона ВСУ на Добропольском направлении.

Воздушная разведка позволяет операторам выявить ключевые цели, огневые точки и укрепленные позиции. Слаженная работа операторов дронов и мотострелковых подразделений способствует успешному выполнению боевых задач.

Читайте также:

Дрон зафиксировал последние секунды жизни украинских боевиков в пригороде Запорожья

Герой спецоперации «Z» Дмитрий Качанов вывез раненых под огнем врага