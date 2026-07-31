Они живут рядом

Денис Борисенко.

Показать защитников Отечества глазами тех, кто знает их в повседневности - соседей, друзей, родителей и близких, -такова идея уникального медиапроекта «Мой сосед - Герой», который запустили в Хабаровском крае. В каждом выпуске хабаровчане рассказывают о ветеранах СВО, живущих рядом. Участники вспоминают, как давно знакомы с героем, какие поступки запомнились, какими качествами он отличается в обычной жизни, какой он семьянин и друг.

«ТАКИЕ ПАРНИ - ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

Первый выпуск проекта авторы посвятили ветерану СВО Денису Борисенко (на фото 1). Этого человека земляки хорошо знают как неравнодушного и отзывчивого гражданина. Честь рассказать о своем героическом соседе выпала жительнице поселка Переяславка, главному редактору местной газеты Галине Сазоновой.

- Дениса я знаю с детства. Видела во дворе вместе с другими мальчишками, но впервые заметила его на субботнике, где он очень активно себя проявлял. У Дениса всегда было желание работать на благо других, - вспоминает Галина.

О том, что сосед уехал на СВО, Галина Александровна узнала случайно. Она увидела Дениса на стоянке - он шел, хромая и опираясь на трость.

Однако тяжелые испытания, выпавшие на долю бойца, не сломили его дух. Вернувшись домой, Денис не стал прятаться от людей и замыкаться в себе. Наоборот, он продолжил активную общественную деятельность. Сейчас ветеран занимает неравнодушную позицию по вопросам развития родного края. Для своих соседей Денис Борисенко стал настоящим примером силы духа, оптимизма и внимания к окружающим.

- Такие парни являются примером для подрастающего поколения. Ребята видят человека, который участвовал в реальных боевых действиях, выстоял благодаря своей силе духа и вернулся домой. Это настраивает их на то, что они тоже могут проявить себя в жизни, - уверена Галина Сазонова.

«ОН СИЛЬНЫЙ ДУХОМ, СО СТЕРЖНЕМ ВНУТРИ»

Марк Белопухов

Участником еще одного знакового выпуска стал Герой России Марк Белопухов. На СВО парень отправился добровольцем. Его позывной - «Кадет», потому что в школьные годы Марк учился именно в кадетских классах. О нем рассказала его соседка Ольга. Женщину поразила скромность молодого человека, который в 20 лет проявил исключительную отвагу в зоне спецоперации. Летом 2024 года, проявив исключительное мужество и профессионализм, оператор БПЛА гвардии ефрейтор Белопухов уничтожил значительное количество техники и живой силы противника, включая два немецких танка «Леопард». И был представлен к высшей государственной награде - медаль «Золотая Звезда» Героя России ему вручал президент страны.

- О решении Марка я узнала от его мамы. Он невероятно целеустремленный, сильный духом, со стержнем внутри. Успевает служить Родине и еще приезжает сдавать сессии в институте. У него две младшие сестры, и он никогда не забывает о них. Видно, как Марк повзрослел за последнее время, стал уверенным в себе, - рассказывает Ольга.

Истории проекта «Мой сосед - Герой» о боевом пути и возвращении к мирной жизни защитников Отечества помогает увидеть в них людей, которые поддерживают близких, участвуют в жизни своего города и примером вдохновляют окружающих.