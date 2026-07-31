Агрессивные мошки кусают москвичей в парках и на набережных: Место укуса раздувает, невозможно спать

Москвичи пожаловались на мошек, которые незаметно кусают, а после на коже образовывается отек, место укуса сильно болит, наблюдается жжение и зуд. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи пожаловались на мошек, которые незаметно кусают, а после на коже образовывается отек, место укуса сильно болит, наблюдается жжение и зуд, в редких случаях даже повышается температура. Чаще всего страдают дети.

- Погуляли вечером с ребенком на набережной, пришли домой. И вдруг во время принятия душа ребенок как закричит - резкая боль на ноге. Осмотрела - отек, размером как монета. Через день обнаружила еще два таких же отека на пояснице, сын просыпался ночью, не мог спать на спине - была пульсирующая боль и ему хотелось чесать места укусов, - рассказывает москвичка Алина.

Каждый год меня эти мошки кусают, после чего места укусов раздувает. Несколько лет назад мне даже УЗИ руки делали, чтобы понять, от чего отек. Оказалось, что просто мошки, - поделился москвич Алексей.

Фотог: years44/Shutterstock/Fotodom

Однотипные жалобы московские врачи слышат с начала весны, а в последнюю неделю количество обратившихся в разы увеличилось. Но этот год, по словам медиков, не первый, когда в регионах России, в том числе Москве и области, наблюдали нашествие агрессивных мошек. Специалисты говорят, что мошкара не особенная для московского региона, она обитает во всех областях. А появляется из-за длительного периода высоких температур и влажности, которая образуется из-за сильных дождей. Но это обычная история, ничего необычного в природе не произошло. Мошки всегда обитали возле водоемов, горных рек и на дачах. В городских условиях мошкара тоже атакует людей, в особенности детей, даже на игровых площадках и в парках. А кусались и кусали мошки, по словам врачей, всегда одинаково - болезненно.

Чаще всего страдают дети. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Опасны мошки не из-за самого укуса, а именно в аллергической реакции организма на слюну этих насекомых. Они не просто кусают, а выгрызают микроскопический участок кожи и глубоко впрыскивают в ткани свою слюну, в которой содержатся вещества, препятствующие свертыванию крови. Это и вызывает сильный зуд, отек и покраснение. Нередко замечается тяжелая местная аллергия. Тогда опухает очень большая часть тканей возле укуса, - рассказала KP.RU Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ФГБУ Детский санаторий "Васильевское" Минздрава России.

Врачи фиксируют укусы у детей и взрослых - почти у всех реакция незамедлительная, буквально через пару часов место укуса становится похоже на пробу манту, после кожа опухает, появляется боль, которая длится минимум одни сутки, максимум - неделю. Были случаи, когда у малышей поднималась температура до 38-39 градусов.

Бить тревогу, по словам Ольги Шараповой, нужно в тех случаях, если отек очень большой и увеличивается, переходя на лицо, шею или веки. Или, например, стала появляться крапивница по всему телу, стало трудно дышать и чувствуется сдавленность в горле, тошнота и головокружение. В таких случаях обязательно нужно принять антигистаминный препарат и срочно обратиться к врачу.

Самые опасные укусы, которые приходятся в чувствительные зоны - губы, нос, верхняя часть бедра или кожа вокруг глаз. В этих местах отек развивается очень быстро. Кроме того, если место укуса стало горячим, увеличились лимфоузлы или на ране есть гной - это тоже серьезный повод обратиться к терапевту, дерматологу или аллергологу.

- Специалист оценит состояние, назначит антигистаминные препараты, мази для снятия зуда и воспаления, а при обнаружении бактериального заражения — подключит антибиотики, - отметила Ольга Шарапова.

- Как же обезопасить себя заранее? Понятно, что предотвратить нашествие мошек невозможно.

- Способ только один - использовать средства от насекомых, носить одежду с длинным рукавом, и желательно светлых тонов. А если вы отправляетесь на санаторно-курортно лечение, переживать не стоит. Территории таких учреждений обрабатываются от насекомых по требованиям СанПина.

О репеллентных средствах для защиты от укусов мошек напоминает и Роспотребнадзор. Специалисты советуют обращать внимание на состав, если средство основано на натуральных веществах растительного происхождения (эфирных маслах герани, гвоздики, эвкалипта, и других), то оно будет иметь слабое и непродолжительное отпугивающее действие.

- Синтетические репеллентные вещества обеспечивают более длительный защитный эффект, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Также длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем нанесенных на кожу людей. На одежде репелленты сохраняют активность в течение нескольких дней, а на коже всего несколько часов. Некоторые средства в аэрозольной форме разрешены для применения взрослым людям при нанесении и на кожу, и на одежду, а детям — только на одежду.

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