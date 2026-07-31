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Здоровье31 июля 2026 10:03

Рецидивов рака кожи нет: Гинцбург рассказал о лечении вакциной первого пациента с меланомой

Академик Гинцбург рассказал, можно ли создать универсальную вакцину от рака
Оксана НАРАЛЕНКОВА
По иммунологическим маркерам видно, что препарат активирует иммунную систему именно так, как планировалось

По иммунологическим маркерам видно, что препарат активирует иммунную систему именно так, как планировалось

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первый пациент, который проходит лечение российской вакциной от рака кожи на основе мРНК-технологий, чувствует себя хорошо. Терапия идет уже около полугода. Рецидивов болезни нет, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

- По иммунологическим маркерам видно, что препарат активирует иммунную систему именно так, как планировалось. Процесс идет по заранее намеченному плану. Однако однозначно заявлять, что больной выздоровел и рецидивов больше не будет, пока рано. Должен пройти значительно больший срок, - говорит Александр Гинцбург. - Существует четкий критерий, об излечении (вход в стадию ремиссии, - прим. Ред.) онкологического больного можно говорить только через пять лет после исчезновения последних клинических симптомов заболевания.

- Эта вакцина предназначена для тех, кто уже болен, или она может использоваться для профилактики у здоровых людей?

- Это терапевтическая, то есть лечебная вакцина. Она принципиально отличается от привычных нам профилактических вакцин, которые вводятся до возникновения заболевания и защищают от инфекционных возбудителей, - рассказал Александр Гинцбург.

Дело в том, что заранее узнать генетическую структуру опухоли, которая может появиться у конкретного человека, невозможно.

- Опухолевый процесс возникает под влиянием множества внутренних и внешних факторов, приводит к изменениям генетического материала и превращению нормальных белков в те, что вызывают неконтролируемый рост клеток. Поэтому вакцина создается индивидуально для каждого человека на основе уже имеющейся опухолевой ткани пациента. Использовать ее для профилактики у здоровых людей нельзя, - сказал Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Вакцина работает только против рака кожи - меланомы - или ее можно применять и при других видах рака?

- Сейчас разрешенная Минздравом вакцина, разработанная в Институте имени Герцена совместно с Институтом системного программирования имени Иванникова и нашим центром, направлена именно против меланомы. Одновременно по тем же молекулярно-генетическим принципам на основе мРНК-технологий создаются персонализированные вакцины против рака мочевого пузыря и немелкоклеточного рака легкого - самого распространенного вида рака, особенно среди курильщиков. На животных моделях, имитирующих разные виды человеческого рака, сейчас завершаются доклинические испытания. Думаю, в течение года-полутора номенклатуру заболеваний, при которых можно будет применять эту технологию, удастся существенно расширить.

- Вакцина будет бесплатной или платной?

- Это, прежде всего, вопрос к Минздраву. Насколько мне известно, на сегодняшний день она включена в систему обязательного медицинского страхования, точнее в программу высокотехнологичной медицинской помощи, и полностью оплачивается за счет государственного финансирования.

- В США некоторое время назад писали о создании экспериментальной мРНК-вакцины, которая направлена на уничтожение любых раковых опухолей. Чем отличаются наши разработки от американских?

- Наши и американские разработки отличаются, во-первых, патентной защитой, у каждой стороны свои патенты. Во-вторых, универсальную вакцину от рака создать невозможно. Если мишени, на которые направлена иммунная система, универсальны, они присутствуют и в нормальных, и в опухолевых клетках. Такая вакцина неизбежно будет давать серьезные побочные эффекты, - сказал Александр Гинцбург.

Российский препарат создается на основе уникальных мутаций белков, которые появляются исключительно в раковых клетках, так называемых неоантигенах, рассказал эксперт. Это позволяет делать строго персонализированные вакцины для конкретной опухоли и для конкретного пациента. Такой подход исключает побочные эффекты на здоровые клетки и дает возможность бороться не только с самой опухолью, но и с ее метастазами.

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