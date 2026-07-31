Рецидивов рака кожи нет: Гинцбург рассказал о лечении вакциной первого пациента с меланомой

По иммунологическим маркерам видно, что препарат активирует иммунную систему именно так, как планировалось Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первый пациент, который проходит лечение российской вакциной от рака кожи на основе мРНК-технологий, чувствует себя хорошо. Терапия идет уже около полугода. Рецидивов болезни нет, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

- По иммунологическим маркерам видно, что препарат активирует иммунную систему именно так, как планировалось. Процесс идет по заранее намеченному плану. Однако однозначно заявлять, что больной выздоровел и рецидивов больше не будет, пока рано. Должен пройти значительно больший срок, - говорит Александр Гинцбург. - Существует четкий критерий, об излечении (вход в стадию ремиссии, - прим. Ред.) онкологического больного можно говорить только через пять лет после исчезновения последних клинических симптомов заболевания.

- Эта вакцина предназначена для тех, кто уже болен, или она может использоваться для профилактики у здоровых людей?

- Это терапевтическая, то есть лечебная вакцина. Она принципиально отличается от привычных нам профилактических вакцин, которые вводятся до возникновения заболевания и защищают от инфекционных возбудителей, - рассказал Александр Гинцбург.

Дело в том, что заранее узнать генетическую структуру опухоли, которая может появиться у конкретного человека, невозможно.

- Опухолевый процесс возникает под влиянием множества внутренних и внешних факторов, приводит к изменениям генетического материала и превращению нормальных белков в те, что вызывают неконтролируемый рост клеток. Поэтому вакцина создается индивидуально для каждого человека на основе уже имеющейся опухолевой ткани пациента. Использовать ее для профилактики у здоровых людей нельзя, - сказал Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Вакцина работает только против рака кожи - меланомы - или ее можно применять и при других видах рака?

- Сейчас разрешенная Минздравом вакцина, разработанная в Институте имени Герцена совместно с Институтом системного программирования имени Иванникова и нашим центром, направлена именно против меланомы. Одновременно по тем же молекулярно-генетическим принципам на основе мРНК-технологий создаются персонализированные вакцины против рака мочевого пузыря и немелкоклеточного рака легкого - самого распространенного вида рака, особенно среди курильщиков. На животных моделях, имитирующих разные виды человеческого рака, сейчас завершаются доклинические испытания. Думаю, в течение года-полутора номенклатуру заболеваний, при которых можно будет применять эту технологию, удастся существенно расширить.

- Вакцина будет бесплатной или платной?

- Это, прежде всего, вопрос к Минздраву. Насколько мне известно, на сегодняшний день она включена в систему обязательного медицинского страхования, точнее в программу высокотехнологичной медицинской помощи, и полностью оплачивается за счет государственного финансирования.

- В США некоторое время назад писали о создании экспериментальной мРНК-вакцины, которая направлена на уничтожение любых раковых опухолей. Чем отличаются наши разработки от американских?

- Наши и американские разработки отличаются, во-первых, патентной защитой, у каждой стороны свои патенты. Во-вторых, универсальную вакцину от рака создать невозможно. Если мишени, на которые направлена иммунная система, универсальны, они присутствуют и в нормальных, и в опухолевых клетках. Такая вакцина неизбежно будет давать серьезные побочные эффекты, - сказал Александр Гинцбург.

Российский препарат создается на основе уникальных мутаций белков, которые появляются исключительно в раковых клетках, так называемых неоантигенах, рассказал эксперт. Это позволяет делать строго персонализированные вакцины для конкретной опухоли и для конкретного пациента. Такой подход исключает побочные эффекты на здоровые клетки и дает возможность бороться не только с самой опухолью, но и с ее метастазами.

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