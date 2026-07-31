Геннадий Зюганов: Современная война – это война потенциалов

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич (Зюганов), это Гамов, помощник Зюганова.

- Привет, помощник Гамов.

- Здравия желаю! Я к вам обращаюсь не только как к Генеральному секретарю ЦК КПРФ, но и - как к полковнику Российской армии. Как вы оцениваете сводки Минобороны России последних дней, где говорится об интенсивных ударах по тылам противника, о наступлении наших войск по всей линии фронта?

- Положительно.

Хотел бы напомнить, как еще в 2006-м я вместе с соратниками выдворил натовцев из Крыма.

- Это когда они высадились в Феодосии.

- Да, и уже захватили там базу. Мы вместе с Николаем Харитоновым (депутат Госдумы, Герой Труда России. - А.Г.) срочно выехали туда… И мы их выдавили с помощью «мягкой силы».

- Расскажите, пожалуйста, подробнее. Может, тот ваш опыт еще пригодится.

- Прилетели два самолета. Один - из Италии с военной базы НАТО, а второй - из Норвегии.

Когда натовцы высадились, мне позвонили. «Геннадий Андреевич, что будем делать?»

Я говорю: да у меня отец сражался за Украину с первого дня Великой Отечественной. Начинал войну с Бессарабии, потом дрался за Одессу, за Николаев, Херсон, за Крым. Под Севастополем отцу ногу оторвало. Спасли его ребята. Он выжил после пяти операций. Да он в гробу перевернется, если мы Крым отдали натовцам.

Мы с Харитоновым собрали войско…

- Серьезно?

- 20 с лишним тысяч человек - с Украины, с Ростова, Краснодарского края. Осадили эту базу, на которой вояки обосновались, как у себя дома, отрезали их от всякого снабжения.

А у любого десанта, кто знает и понимает, что такое тактика и стратегия войны, - больше, чем на пять суток, нет запасов ни патронов, ни еды. И через пять дней они ночью сели в свои самолеты и улетели.

- Супер!

- Мы тогда провели огромные митинги - в Симферополе, в Севастополе, порадовались совместным грамотным действием. Освободили Крым от первого нашествия.

- А в 2014-м Крым стал нашим.

- Да, это было историческое событие. В короткий срок удалось выдавить из Крыма всех противников.

Тогда ни один автомат, ни одна пушка не выстрелили. Что значит – грамотный подход.

Президент Владимир Путин принял в этом отношении выдающееся решение. Наши красивые, симпатичные ребята, которые поддержали движение народа на воссоединение с Россией, все сделали аккуратно.

- А если говорить о действиях наших Вооруженных Сил в эти дни…

- У стран НАТО - дальнобойная стратегия - разрушительная, омерзительная. Американцы умеют играть в политику и воевать в длинную. У них в этом отношении накоплен вековой опыт.

Они заразили Украину нацистской идеологией. А теперь еще отлавливают украинцев, как бродячих собак, и гонят на убой.

- Разве натовцы?

- А кто же втянул Украину в войну?

Она им, натовцам, не нужна. Поэтому они ее и губят.

И геноцид русского народа у них всегда был крови, начиная со времен Александра Невского, они еще тогда все лезли… И - включая Гитлера.

Сегодня - то, что делает наш президент и Верховный Главнокомандующий в военно-политическом плане, я полностью поддерживаю.

Давно говорили, что надо, прежде всего, отрезать поставку на территорию Украины тяжелой техники и оружия. Для этого порты должны быть парализованы. И сейчас мы это наблюдаем.

Но надо усилить эти удары, отрезав противнику возможность вести полномасштабную войну. Наращивать надо эти усилия.

С точки зрения стратегии, максимально парализовать возможность пополнения их всем необходимым.

Но с другой стороны, надо плотнее работать с населением. Гибридная война требует того, чтобы мы действовали еще энергичнее по всем направлениям.

И надо помнить. Современная война – это война потенциалов. Искусственный интеллект уже задал принципиально иные параметры ее ведения. Мы запаздываем в этом отношении.

Гонка вокруг искусственного интеллекта будет гораздо острее и опаснее, чем гонка ядерная. Мы в ядерной гонке справились, потому что в 1943-м Сталин, обладая стратегическим мышлением, отозвал с фронта ядерщиков и математиков, посадил за стол во главе с Курчатовым и они все вместе начали разрабатывать новый тип оружия… Прекрасно понимая, что если Гитлер опередит, ситуация будет смертельной, наша опасность возрастет в несколько раз.

Сейчас впереди новая схватка.

Нам нельзя терять время. Ни минуты!

- Спасибо огромное, товарищ полковник.

- Есть, давай.

- Так точно! Спасибо, до свидания.