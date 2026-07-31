Киев тиражирует новый фейк после атаки на логистический центр Wildberries в Пензе

В ЦУР Пензы опровергли информацию об участии сотрудников Wildberries в атаке на склад. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 июля украинские боевики нанесли удар по складу Wildberries в Пензе, на месте разыгрался пожар, один человек пострадал, 200 эвакуировали…А вскоре после атаки стали появляться провокационные вбросы. Среди прочего по сети растиражировали информацию о том, что налет БПЛА на объект координировали сами работники маркетплейса.

Задержание наркокурьера заменили атакой БПЛА

В рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что верить таким публикациям нельзя. Киевские пропагандисты просто пытаются вызвать волнения в обществе, пользуясь актуальной темой.

О причастности сотрудников WB к атаке на склад якобы заявила старший следователь СУ УМВД России по региону Екатерина Дементьева. «Доказательство» - видео с ее комментарием. Мол, подозреваемые уже задержаны и установлены.

Сразу же бросается в глаза, что речь выступающей звучит неестественно, слова расходятся с мимикой. Более того, когда слышишь настоящий голос спикера, то становится понятно, что говорит не она. Это подделка, сгенерированная с помощью нейросети. Авторы дипфейка взяли за основу запись местной полиции от 26 марта, где Екатерина рассказывает о задержании наркокурьера, и наложили на нее свой звуковой ряд.

Кроме того, уголовное делом об обстреле беспилотниками склада WB в Пензе занимается не МВД, а Следственный комитет. Именно там заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ - «Террористический акт».

«В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости»», - сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Кадры обработали с помощью ИИ. Задержаний и других следственных действий, о которых идет речь в фейке, сотрудники не проводили», - сообщили в ЦУР. Фото: УМВД России по Пензенской области

Не первая ложь после удара по WB в Пензе

В Центре управления регионом Пензенской области также выступили с опровержением.

«Кадры обработали с помощью ИИ. Задержаний и других следственных действий, о которых идет речь в фейке, сотрудники не проводили», - сообщили в ЦУР.

Пытались провокаторы и задействовать местные СМИ. По мессенджерам они распространяли скриншот с сайта «Пенза Информа», где якобы была опубликована соответствующая новость. Но на самом ресурсе ее не найти, да и в редакции уже заявили, что это ложь. Они ничего подобного не публиковали.

Добавим, что ранее после атаки на склад в Пензе появились другие фальшивые видеозаписи, на которых губернатор Олег Мельниченко и мэр Олег Денисов поднимают вопрос переноса логистических центров WB из региона и указывают, что там хранились военные грузы. Эти видео тоже сделали с помощью нейросети.

Власти просят не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам. С учетом развития искусственного интеллекта, баек от ЦИПсО в Интернете появляется все больше.