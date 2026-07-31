"Дети видят мою искренность и настоящесть": Анастасия Волочкова - о новой волне популярности, мемах и о том, почему повторяет одни и те же истории

Анастасия Волочкова объяснила, почему повторяет в интервью одни и те же истории Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В разговоре с корреспондентом KP.RU на благотворительном концерте фонда «География Добра» в фудмолле «Депо.Москва» балерина Анастасия Волочкова высказалась о неожиданной популярности среди молодежи. Напомним, артистка стала героиней новых мемов: в соцсетях начали массово распространяться ролики, в которых пользователи собирают ее фразы из разных интервью и показывают, что Волочкова годами повторяет одни и те же истории. Артистка призналась, что рада вниманию со стороны молодой аудитории.

Анастасия заявила «Комсомолке», что делает это неосознанно, а заодно поблагодарила поклонников за мемы и назвала одну из своих любимых крылатых фраз.

Анастасия Волочкова поблагодарила поклонников за мемы и назвала одну из своих любимых крылатых фраз. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

– Сейчас вы стали звездой у молодежи, у зумеров. Как относитесь к такой популярности?

– Мои золотые, мне моей популярности достаточно. Всем хейтерам могу сказать, хотя, мне кажется, они меня тайно любят: как ни крутите, я уже вошла в историю как настоящая русская балерина. Этого не отнять, это неоспоримый факт. Я очень рада, что у меня аудитория – не только дети и люди старшего поколения, но еще и молодежь. Они со мной на концертах подпевают эту песню: «Ты любишь мое белое платье, люби меня, я снова в шпагате…», а потом ждут меня еще у служебного входа. Мы тоже поем все вместе.

Многие мои поклонники пришли сегодня поддержать меня на мероприятии, на которое меня пригласили. Вы знаете, я даже хочу выразить благодарность моим фанатам и людям, которым не безразлична моя судьба. Они присылали мне видео, где под мою песню уже ставят танцы, что-то просто делают. Может, даже это мемы какие-то, но все равно. Я даже завела новый TikTok не так давно, потому что от старого я забыла пароль. Знаете, может быть, успех получился, потому что я не хотела сделать из этого сенсацию, я просто записала песню из моих крылатых фраз. «А кто эти люди? *** на блюде!» из разряда друзей, которых *** и в музей! Поэтому и зашло.

Просто есть достойные представители СМИ и люди, которые освещают жизнь, но есть же недалекие умом и душой люди, которые выводят во время интервью на эмоцию. Кто-то подставляет специально, то есть делает так, чтобы человек сорвался. И действительно, у меня это было неоднократно: то просеко мне поставят в кадре, говоря: «Это формат нашей программы». Не будем называть имя. То уже довели до такого, что мне захотелось сказать: «Слушайте, а у вас кальяна тут нет случайно?», потому что просто нереально! Ну и последней каплей была вот эта девочка, кукла Лилу, тем, что она сказала: «А ты знаешь, что про тебя люди говорят?», я говорю: «Я знаю, что про меня зрители говорят», и вот мне пришлось ей сказать: «Послушай, а кто эти люди?»

– А как вы относитесь к тому, что сейчас собирают видео, где на разных интервью вы повторяете одни и те же истории? Вы специально это делаете?

– Мои золотые, дело в том, что я ничего специально в своей жизни не делаю, кроме того, что поддерживаю свою форму в балетном зале. На сцене я выступаю, несмотря на реально сложнейшую операцию по замене тазобедренного сустава, которую я сделала в Германии. Я вышла на сцену настолько раньше положенного срока, уже и с песнями, и добавляя потом современные свои танцевальные композиции. Я за три месяца уже дала 26 концертов, из них семь уже танцевала. Надрыв мышцы у меня произошел, и вот сейчас только-только приходят в себя мышцы.

Поэтому я специально ничего не придумываю для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я знаю, что много артистов в шоу-бизнесе уже не знают, что придумать, какие небылицы, чтобы на них еще больше обратили внимание. Я в этом не нуждаюсь.

Я счастлива тому, что меня дети с 5 лет знают лично, они меня любят, обнимаются со мной. Они видят мою искренность, простоту в общении и настоящесть, как я говорю. Поэтому я этим дорожу.

Я сейчас шла здесь, и каждый человек просил меня сфотографироваться. Я переживаю, что опоздаю выйти на сцену, но я никогда в жизни еще ни одному человеку не отказала в возможности сфотографироваться. Потому что для людей это память, а с моей стороны это человеческий долг поступать именно так.

– Кроме «А кто эти люди?», есть еще ваша цитата, которая вам очень нравится?

– «Пока, неудачники, ждите новостей!»

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