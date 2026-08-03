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Здоровье3 августа 2026 4:00

«Кровь в пробирку - деньги на ветер»: эксперт по лабораторной диагностике раскрыл правду о популярных, но бестолковых анализах

Врач Карасев объяснил, как анализы крови на онкомаркеры могут навредить здоровью
Анна ДОБРЮХА
До трети лабораторных анализов назначаются пациентам без обоснованных медпоказаний либо вообще не имеют научного базиса.

До трети лабораторных анализов назначаются пациентам без обоснованных медпоказаний либо вообще не имеют научного базиса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Долго не мог понять причину плохого самочувствия. Сделал УЗИ, МРТ, сдал кровь на всё, проверил гормоны... Принес результаты врачу и спрашиваю, что он видит. - Вижу, что у вас есть деньги и энергия».

- На самом деле сегодня до трети лабораторных анализов назначаются пациентам (в первую очередь на платной основе. - Прим. Ред.) без обоснованных медпоказаний либо вообще не имеют научного базиса, - рассказал KP.RU эксперт по доказательной медицине и организации здравоохранения, член Федерации лабораторной медицины, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Вместе со специалистом мы разобрали 5 наиболее популярных, зачастую недешевых и при этом бесполезных для грамотной диагностики и качественного лечения анализов. Сдавая их, пациенты не просто выбрасывают деньги на ветер. Но и порой рискуют столкнуться с неприятными последствиями для здоровья.

Сдавая анализы, пациенты не просто выбрасывают деньги на ветер. Но и порой рискуют столкнуться с неприятными последствиями для здоровья.

Сдавая анализы, пациенты не просто выбрасывают деньги на ветер. Но и порой рискуют столкнуться с неприятными последствиями для здоровья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1. Анализ крови на иммуноглобулины G (IgG) к пищевым продуктам

С помощью такого исследования обещают выяснить, какие продукты виноваты в «пищевой непереносимости» у конкретного человека. А также провоцируют у него общую слабость, хроническую усталость, дискомфорт в животе и т.п.

- Это не классическая лабораторная диагностика пищевой аллергии. Поэтому в результатах встречается неопределенный термин «непереносимость», - отмечает Александр Карасев. - Важно понимать: на самом деле образование антител IgG к компонентам пищи - нормальная реакция иммунной системы на контакт с едой. Исследования давно установили: IgG просто показывают, что иммунитет человека знаком с тем или иным продуктом. Не более того. Еще в 2010 году появились первые заявления авторитетных научно-медицинских организаций: подобные анализы не имеют клинической значимости (то есть пользы для диагностики и лечения недомоганий у пациентов).

На сегодня и Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), и Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), и Союз педиатров России категорически не рекомендуют использовать IgG-тестирование для диагностики пищевой непереносимости.

- Кроме бесполезной траты денег, из-за результатов такого анализа люди начинают неоправданно отказываться от полезных продуктов. Это создает риски дефицита витаминов, клетчатки и других важных веществ, - предупреждает эксперт.

2. Анализ крови на панель онкомаркеров: СА-125, СА 19-9, СА 15-3, РЭА и др. (онко-чекап)

Многие коммерческие клиники предлагают эту медуслугу для скрининга, то есть профилактической проверки - нет ли у человека злокачественных опухолей. Мол, обследовался и спи спокойно. Такой подход может быть не просто бесполезным, но и опасным!

- Во-первых, у этих тестов низкая чувствительность. На начальных этапах развития опухоли уровень большинства сывороточных онкомаркеров (то есть определяемых по анализу крови. - Ред.) остается в пределах нормы, - поясняет эксперт. - Так что пациентам с ранней стадией рака анализ может дать ложную уверенность, что все в порядке. И человек может отказаться от действительно необходимого перечня обследований, упустить развитие опухоли.

Во-вторых, у таких тестов низкая специфичность. Это значит, что превышение нормы может быть вызвано самыми разными причинами.

- Повышенная концентрация сывороточных онкомаркеров нередко встречается при воспалительных процессах, возрастных изменениях в организме, - рассказывает Александр Карасев. - Могут играть роль вредные и даже полезные привычки. Например, СА-125, самый часто назначаемый онкомаркер, - это белок брюшины. Пока опухоль не развивается в тканях брюшной полости, онкомаркер будет отрицательным. Но, с другой стороны, если в результате занятий спортом человек накачал пресс, то онкомаркер становится положительным. Потому что при активных тренировках на пресс происходит незначительная травматизация брюшины.

Как вам такое совпадение?!

- Получив положительный результат «онко-чекапа», люди обычно испытывают сильнейший стресс. Тест может стать поводом для новых неоправданных обследований, в том числе инвазивных, травмирующих, - описывает эксперт.

! Другое дело, когда анализ на онкомаркеры назначает врач-онколог пациенту с уже установленным онкодиагнозом. Тогда результаты множества тестов рассматриваются в комплексе с другими исследованиями. И применяются для оценки динамики лечения, отслеживания развития болезни и т.д.

3. Расширенная иммунограмма

Такой анализ определяет соотношение разных классов иммунных клеток в крови. Его нередко советуют тем, кто часто простужается, жалуется на хроническую усталость и т.п. Мол, надо проверить состояние вашей иммунной системы.

- Иммунограмма может иметь клиническое значение (то есть быть полезна для диагностики и лечения), если врач подозревает у пациента серьезное нарушение - врожденный (первичный) или приобретенный (вторичный) иммунодефицит, - поясняет эксперт. - В первом случае речь идет о тяжелых генетических «поломках», во втором - о ВИЧ-инфекции или подавлении иммунитета при агрессивной химиотерапии у онкобольных, после пересадки органов.

Для остальных людей показатели клеточного и гуморального иммунитета (уровня антител) имеют широкие границы нормы, могут колебаться в течение суток в зависимости от разных факторов. Словом, иммунограмма не дает полезной информации и порождает гипердиагностику. То есть некие случайные находки и попытки «вылечить анализы», а не пациента.

Профильные ассоциации иммунологов, в том числе Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России не рекомендуют рутинную иммунограмму - если у пациента нет признаков первичного или вторичного иммунодефицита (см. выше).

4. Анализ крови, мочи на уровень кортизола

По нему обещают определить уровень стресса. А также нарушение работы надпочечников, отвечающих за выработку «гормона стресса» кортизола.

- Концентрация этого гормона у нас в организме очень существенно колеблется в течение суток. А также в течение года, у него есть сезонность, - говорит Александр Карасев. - Кроме того, у кортизола очень широкий диапазон нормы. И в этом диапазоне чаще всего не находят отклонений. Поэтому применяется такая манипуляция, как определение оптимального диапазона. Это искусственно созданные, надуманные границы значений, которые не имеют оснований. Однако повышают число людей, у которых показатель оказывается вне нормы. И таким «несчастным» зачастую назначают какие-нибудь «спасительные» БАДы - с магнием и прочими чудо-средствами для снижения стресса.

Что касается нарушения функции коры надпочечников, отвечающих за выработку кортизола, то сегодня известны всего два заболевания: болезнь Кушинга (избыток функции) и болезнь Аддисона (дефицит функции). Они встречаются крайне редко. Синдром Кушинга, например, от одного до трех новых случаев в год на миллион населения. У таких пациентов есть характерные и очень заметные симптомы: большой живот, при этом худые руки, ноги и др. Только в таких случаях действительно оправдано измерение уровня кортизола. И то не разовое, а в динамике.

5. Анализ волос и ногтей на микроэлементы

Его рекомендуют при хронической усталости, выпадении волос, проблемах со сном и при множестве других недомоганий. Обещают определить дефицит минералов, отравление тяжелыми металлами, недостаточную выработку половых гормонов и много чего еще.

- Во время роста волосы получают вещества из крови, поэтому теоретически по анализу прядей можно оценивать длительное накопление некоторых элементов: цинка, меди, магния и др., - отмечает Александр Карасев. - Однако на практике этот метод для рутинной диагностики (а не прицельной судмедэкспертизы при подозрении на отравление или употребление наркотиков) бесполезен. И вот почему.

* Волосы легко загрязняются. На их поверхности оседает пыль, химические вещества и моющие средства, которые искажают результаты.

* Для большинства микроэлементов не существует универсальных международных норм содержания в волосах.

* Концентрации многих микроэлементов в волосах на практике не совпадают с их уровнями в крови, плазме и других тканях. Поскольку состав волос зависит не только от поступления веществ из крови, но и от особенностей роста волос, структуры кератина и т.д. Так что на самом деле результаты анализов плохо отражают реальное состояние организма.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

Как избежать трат на бестолковые анализы

Эксперт по доказательной медицине Александр Карасев дает такие советы:

- Не сдавайте анализы самостоятельно, без назначения врача - увидев рекламу клиники, медлаборатории, по совету знакомых и т.п. Даже толковые исследования, выполненные без медпоказаний, могут принести вред (см. выше пример с онкомаркерами).

- Если врач назначает вам какой-либо анализ, задайте вопрос: как результат повлияет на лечение, что он изменит?

- Если вам отвечают что-то в самых общих словах, не могут убедительно разъяснить роль, пользу назначенного анализа, возникают какие-либо сомнения, желательно воспользоваться институтом второго мнения. То есть обратиться за консультацией к еще одному медицинскому специалисту.

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