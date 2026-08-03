«Кровь в пробирку - деньги на ветер»: эксперт по лабораторной диагностике раскрыл правду о популярных, но бестолковых анализах

До трети лабораторных анализов назначаются пациентам без обоснованных медпоказаний либо вообще не имеют научного базиса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Долго не мог понять причину плохого самочувствия. Сделал УЗИ, МРТ, сдал кровь на всё, проверил гормоны... Принес результаты врачу и спрашиваю, что он видит. - Вижу, что у вас есть деньги и энергия».

- На самом деле сегодня до трети лабораторных анализов назначаются пациентам (в первую очередь на платной основе. - Прим. Ред.) без обоснованных медпоказаний либо вообще не имеют научного базиса, - рассказал KP.RU эксперт по доказательной медицине и организации здравоохранения, член Федерации лабораторной медицины, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Вместе со специалистом мы разобрали 5 наиболее популярных, зачастую недешевых и при этом бесполезных для грамотной диагностики и качественного лечения анализов. Сдавая их, пациенты не просто выбрасывают деньги на ветер. Но и порой рискуют столкнуться с неприятными последствиями для здоровья.

Сдавая анализы, пациенты не просто выбрасывают деньги на ветер. Но и порой рискуют столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1. Анализ крови на иммуноглобулины G (IgG) к пищевым продуктам

С помощью такого исследования обещают выяснить, какие продукты виноваты в «пищевой непереносимости» у конкретного человека. А также провоцируют у него общую слабость, хроническую усталость, дискомфорт в животе и т.п.

- Это не классическая лабораторная диагностика пищевой аллергии. Поэтому в результатах встречается неопределенный термин «непереносимость», - отмечает Александр Карасев. - Важно понимать: на самом деле образование антител IgG к компонентам пищи - нормальная реакция иммунной системы на контакт с едой. Исследования давно установили: IgG просто показывают, что иммунитет человека знаком с тем или иным продуктом. Не более того. Еще в 2010 году появились первые заявления авторитетных научно-медицинских организаций: подобные анализы не имеют клинической значимости (то есть пользы для диагностики и лечения недомоганий у пациентов).

На сегодня и Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), и Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), и Союз педиатров России категорически не рекомендуют использовать IgG-тестирование для диагностики пищевой непереносимости.

- Кроме бесполезной траты денег, из-за результатов такого анализа люди начинают неоправданно отказываться от полезных продуктов. Это создает риски дефицита витаминов, клетчатки и других важных веществ, - предупреждает эксперт.

2. Анализ крови на панель онкомаркеров: СА-125, СА 19-9, СА 15-3, РЭА и др. (онко-чекап)

Многие коммерческие клиники предлагают эту медуслугу для скрининга, то есть профилактической проверки - нет ли у человека злокачественных опухолей. Мол, обследовался и спи спокойно. Такой подход может быть не просто бесполезным, но и опасным!

- Во-первых, у этих тестов низкая чувствительность. На начальных этапах развития опухоли уровень большинства сывороточных онкомаркеров (то есть определяемых по анализу крови. - Ред.) остается в пределах нормы, - поясняет эксперт. - Так что пациентам с ранней стадией рака анализ может дать ложную уверенность, что все в порядке. И человек может отказаться от действительно необходимого перечня обследований, упустить развитие опухоли.

Во-вторых, у таких тестов низкая специфичность. Это значит, что превышение нормы может быть вызвано самыми разными причинами.

- Повышенная концентрация сывороточных онкомаркеров нередко встречается при воспалительных процессах, возрастных изменениях в организме, - рассказывает Александр Карасев. - Могут играть роль вредные и даже полезные привычки. Например, СА-125, самый часто назначаемый онкомаркер, - это белок брюшины. Пока опухоль не развивается в тканях брюшной полости, онкомаркер будет отрицательным. Но, с другой стороны, если в результате занятий спортом человек накачал пресс, то онкомаркер становится положительным. Потому что при активных тренировках на пресс происходит незначительная травматизация брюшины.

Как вам такое совпадение?!

- Получив положительный результат «онко-чекапа», люди обычно испытывают сильнейший стресс. Тест может стать поводом для новых неоправданных обследований, в том числе инвазивных, травмирующих, - описывает эксперт.

! Другое дело, когда анализ на онкомаркеры назначает врач-онколог пациенту с уже установленным онкодиагнозом. Тогда результаты множества тестов рассматриваются в комплексе с другими исследованиями. И применяются для оценки динамики лечения, отслеживания развития болезни и т.д.

3. Расширенная иммунограмма

Такой анализ определяет соотношение разных классов иммунных клеток в крови. Его нередко советуют тем, кто часто простужается, жалуется на хроническую усталость и т.п. Мол, надо проверить состояние вашей иммунной системы.

- Иммунограмма может иметь клиническое значение (то есть быть полезна для диагностики и лечения), если врач подозревает у пациента серьезное нарушение - врожденный (первичный) или приобретенный (вторичный) иммунодефицит, - поясняет эксперт. - В первом случае речь идет о тяжелых генетических «поломках», во втором - о ВИЧ-инфекции или подавлении иммунитета при агрессивной химиотерапии у онкобольных, после пересадки органов.

Для остальных людей показатели клеточного и гуморального иммунитета (уровня антител) имеют широкие границы нормы, могут колебаться в течение суток в зависимости от разных факторов. Словом, иммунограмма не дает полезной информации и порождает гипердиагностику. То есть некие случайные находки и попытки «вылечить анализы», а не пациента.

Профильные ассоциации иммунологов, в том числе Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России не рекомендуют рутинную иммунограмму - если у пациента нет признаков первичного или вторичного иммунодефицита (см. выше).

4. Анализ крови, мочи на уровень кортизола

По нему обещают определить уровень стресса. А также нарушение работы надпочечников, отвечающих за выработку «гормона стресса» кортизола.

- Концентрация этого гормона у нас в организме очень существенно колеблется в течение суток. А также в течение года, у него есть сезонность, - говорит Александр Карасев. - Кроме того, у кортизола очень широкий диапазон нормы. И в этом диапазоне чаще всего не находят отклонений. Поэтому применяется такая манипуляция, как определение оптимального диапазона. Это искусственно созданные, надуманные границы значений, которые не имеют оснований. Однако повышают число людей, у которых показатель оказывается вне нормы. И таким «несчастным» зачастую назначают какие-нибудь «спасительные» БАДы - с магнием и прочими чудо-средствами для снижения стресса.

Что касается нарушения функции коры надпочечников, отвечающих за выработку кортизола, то сегодня известны всего два заболевания: болезнь Кушинга (избыток функции) и болезнь Аддисона (дефицит функции). Они встречаются крайне редко. Синдром Кушинга, например, от одного до трех новых случаев в год на миллион населения. У таких пациентов есть характерные и очень заметные симптомы: большой живот, при этом худые руки, ноги и др. Только в таких случаях действительно оправдано измерение уровня кортизола. И то не разовое, а в динамике.

5. Анализ волос и ногтей на микроэлементы

Его рекомендуют при хронической усталости, выпадении волос, проблемах со сном и при множестве других недомоганий. Обещают определить дефицит минералов, отравление тяжелыми металлами, недостаточную выработку половых гормонов и много чего еще.

- Во время роста волосы получают вещества из крови, поэтому теоретически по анализу прядей можно оценивать длительное накопление некоторых элементов: цинка, меди, магния и др., - отмечает Александр Карасев. - Однако на практике этот метод для рутинной диагностики (а не прицельной судмедэкспертизы при подозрении на отравление или употребление наркотиков) бесполезен. И вот почему.

* Волосы легко загрязняются. На их поверхности оседает пыль, химические вещества и моющие средства, которые искажают результаты.

* Для большинства микроэлементов не существует универсальных международных норм содержания в волосах.

* Концентрации многих микроэлементов в волосах на практике не совпадают с их уровнями в крови, плазме и других тканях. Поскольку состав волос зависит не только от поступления веществ из крови, но и от особенностей роста волос, структуры кератина и т.д. Так что на самом деле результаты анализов плохо отражают реальное состояние организма.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

Как избежать трат на бестолковые анализы

Эксперт по доказательной медицине Александр Карасев дает такие советы:

- Не сдавайте анализы самостоятельно, без назначения врача - увидев рекламу клиники, медлаборатории, по совету знакомых и т.п. Даже толковые исследования, выполненные без медпоказаний, могут принести вред (см. выше пример с онкомаркерами).

- Если врач назначает вам какой-либо анализ, задайте вопрос: как результат повлияет на лечение, что он изменит?

- Если вам отвечают что-то в самых общих словах, не могут убедительно разъяснить роль, пользу назначенного анализа, возникают какие-либо сомнения, желательно воспользоваться институтом второго мнения. То есть обратиться за консультацией к еще одному медицинскому специалисту.

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