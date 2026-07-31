В Тверской области 26 июля пропал Владимир Кржевов. 77-летний ученый преподавал в МГУ на философском факультете. Фото: vk.ru/philosophy_msu

В Тверской области 26 июля пропал Владимир Кржевов. 77-летний ученый преподавал в МГУ на философском факультете. Об исчезновении доцента рассказли в тверском волонтерском поисково-Спасательном отряд (ВПСО) «Сова».

— 26 июля близ озера Селигер он ушел и не вернулся. Каждый час, каждая минута сейчас работают против нас. Лес не прощает ошибок, но мы делаем все, чтобы не дать природе забрать его. Там, в чаще, сейчас работают профессионалы: кинологи ВПСО «Сова» с собаками, беспилотники, которые прочесывают поля квадрат за квадратом, — рассказали в отряде.

На помощь пришли местные старожилы, отряды направило МЧС, людей выделила местная полиция. Первый раз прочесывать территорию поисковики вышли 28 июля. Сегодня идет четвертый день поисков.

Кржевов отдыхал в пансионате на берегу озера Селигер. Там его и видели в последний раз — выходящим из корпуса. В ориентировке указано, что ученый был в голубой кофте, серых шортах и шлепанцах. При этом поисковики сомневаются, что он мог бы далеко уйти: философ хромал на одну ногу и передвигался с тростью.

Как стало известно KP.RU от источника в экстренных службах, основная версия пропажи ученого рассматривается довольно банальная: пожилой человек вышел на прогулку и ему стало плохо.

Владимир Кржевов — выпускник философского факультета МГУ. Преподавать пришел сюда 37 лет назад. Он автор и соавтор многочисленных учебников по философии. В вузе преподавал социальную философию, философию права и истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следы Усольцевых были зачищены? Появилась новая версия исчезновения семьи

«Застрелили и забили»: подозреваемые сознались в убийстве юных россиян в Таиланде