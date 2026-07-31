Мать пропавших в Таиланде детей из Тюмени написала пронзительные слова об их убийстве

17-летний Роман и 22-летняя Диана были убиты в Таиланде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

СМИ Таиланда сегодня сообщили о поимке подозреваемых в похищении двух юных россиян в Таиланде и привели из показания: преступники сознались, что расправились с братом и сестрой, 17-летним Романом и 22-летней Дианой. Их мать, Зарина Назимова, до последнего писала в соцсетях: она не оставляет надежды на то, что ее дети живы. Но теперь Зарина оставила пронзительный пост, который не оставляет сомнений в трагическом исходе.

Диана и Рома переехали с мамой в Таиланд еще семь лет назад. Семья поселилась в Паттайе.

В ночь на 27 июля брат и сестра сели на арендованный мотоцикл и уехали из дома покататься. В пути Диана послала матери тревожные сообщения о том, что за ними могут следить. И связь прервалась.

Следователи просмотрели записи с камер наблюдения и увидели, что в районе шоссе, ведущего к границам страны, молодые люди пересеклись с двумя подозрительными мужчинами. А позже удалось найти мотоцикл ребят, закопанный на заброшенном кладбище в пригороде Паттайи.

Полиция задержала двоих тайцев, которые помогали закапывать байк своим знакомым, а потом, когда район, где его обнаружили, оцепили силовики, вывезли оттуда главных подозреваемых на мотоцикле с коляской, накрыв их куском брезента.

Преступниками оказались 43-летний таец Тхан Кыттхонг по кличке Понг и 39-летний Тхонгчай Синин. Вчера их удалось поймать. Изуверы признались на допросе, что с целью ограбления застрелили Романа и избили Диану до смерти, готовы показать, где скрыли их тела.

Пять тел найдены на месте захоронения молодых россиян, которых убили из-за мотоцикла в Таиланде.

Тайская полиция проверила слова задержанных рецидивистов Понга и Тхонга, которые сознались в убийстве 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы из Тюмени и указали, где спрятали их тела. На месте захоронения также были найдены ещё три тела. Предварительно, это члены одной семьи, которые стали свидетелями убийства молодых россиян.

Волонтер Мария Бурмистрова, которая с первых дней принимала участие в поисках, сообщила со ссылкой на тайскую полицию: «Дети убиты. Тела обоих найдены».

«Мы не сдаемся. Нам известно о задержании подозреваемых, мы очень надеемся, что это поможет как можно скорее найти моих детей... Продолжаем надеяться на благополучный исход», — писала Зарина Назимова в соцсетях еще два часа назад.

А теперь появился ее пронзительный пост: «С*ки! Убили моих детей».

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