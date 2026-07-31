Филипп Киркоров и Светлана Столповских. Фото: пресс -служба «Русского радио»

На набережной курорта Завидово отшумел музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» – большой концерт под открытым небом собрал популярных исполнителей российской эстрады. Программу дополнил семейный формат от телеканала РУ.ТВ: днем на «Пикнике РУ.ТВ КIDS в Завидово» выступили кумиры молодой аудитории – Давид Туров, MIBREOO, RAVILOVA, Karina Kagra, Анастасия Брайт и другие. Вечер получился разноплановым и по музыке, и по стилю. На красной дорожке можно было увидеть и лаконичный total black, и смелые цветовые сочетания, и по-настоящему театральные наряды. Разбираем самые интересные образы с продюсером музыкального контента и экспертом в области стиля Яной Блиндер.

Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун. Фото: пресс -служба «Русского радио»

Артист выбрал беспроигрышную формулу вечернего мужского гардероба – total black. Приталенная кожаная куртка с легкой фактурной поношенностью надета поверх черной футболки с глубоким v-образным вырезом, а брюки со слабым сатиновым отблеском визуально удлиняют силуэт. Завершают образ черные кроссовки с контрастной белой подошвой – деталь, которая не дает луку скатиться в излишнюю строгость и сохраняет фестивальное настроение.

Такой выбор работает на фигуру безотказно: черный цвет вытягивает пропорции, а приталенный крой куртки подчеркивает подтянутый силуэт, не превращая образ в вызывающий. Отдельного внимания заслуживает игра фактур – гладкая футболка, рельефная кожа куртки и деним с отливом создают объем без единого яркого акцента, что требует определенной уверенности от того, кто это носит.

Из аксессуаров – минимализм: ни цепочек, ни колец напоказ, только собранная в легкий объем прическа с зачесом наверх. Это осознанное решение – образ и так насыщен фактурами, лишние детали были бы избыточны.

Единственное, что можно было бы пересмотреть – рукава куртки чуть коротковаты и слегка открывают запястья, из-за чего пропорции верха выглядят не совсем завершенными. Но в целом образ – точный пример того, как монохром может быть не скучным, а стильным и мужественным одновременно.

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: пресс -служба «Русского радио»

Помолодевшая певица (отличная работа косметологов) выбрала один из самых смелых образов вечера, построенный на контрасте фактур и цвета. Прямое приталенное платье-колонна в серебристых пайетках облегает силуэт от плеч до пола, а поверх – объемные рукава из полупрозрачного тюля кислотно-зеленого оттенка, которые словно накидка добавляют образу драматургии. Лодочка-вырез и открытые плечи между корпусом платья и рукавами создают ощущение легкой асимметрии и воздуха в общей плотной, «металлической» композиции.

Решение можно назвать по-настоящему стилистически смелым: серебро – цвет холодный и требовательный к тону кожи, но именно оно выигрышно ложится на светлый образ артистки, а неоново-зеленый акцент оживляет метallic-эффект, не давая ему выглядеть слишком строго или сценически. Прямой силуэт платья визуально вытягивает фигуру, а объемные рукава уравновешивают верх, не утяжеляя его.

Прическа собрана назад, что открывает лицо и позволяет полностью раскрыться крупным серьгам – единственному, но очень эффектному ювелирному акценту. Макияж выдержан в спокойной гамме, чтобы не спорить с насыщенностью наряда. Обувь в тон платью логично продолжает серебристую линию образа, не отвлекая внимание.

Возможно, образ выиграл бы, если бы зеленый акцент повторился в одной небольшой детали, например, в макияже или украшениях, чтобы связать цветовую пару чуть плотнее. Но в целом это смелое, продуманное высказывание, которое доказывает: экспериментировать с цветом и объемом можно в любом возрасте, было бы чувство меры.

Группа «Серебро»

Группа «Серебро». Фото: пресс -служба «Русского радио»

Три участницы группы вышли на дорожку в единой цветовой гамме – металлизированные платья-футляр пепельно-серебристого оттенка, но каждая с индивидуальной конструкцией кроя: асимметричный вырез на одно плечо у одной, тонкие бретели у второй, драпировка сбоку у третьей. Такой прием – общий цвет при разной посадке – идеальное решение для группового выхода: он считывается как единый образ, но не превращает участниц в дублирующие друг друга силуэты.

Плотно облегающий крой мини-платьев подчеркивает фигуру и работает на стройность ног, а глянцевая, слегка «мокрая»фактура ткани ловит свет и добавляет образу сценического блеска – то, что нужно для выступления под открытым небом в вечернее время. Серебристые босоножки на каблуке с тонкими ремешками продолжают металлик снизу вверх, зрительно удлиняя ноги.

Прически подобраны с той же логикой разнообразия в единстве: гладкие распущенные волосы, светлые волны и собранный назад хвост – три разных подхода, которые не спорят друг с другом благодаря общему глянцевому макияжу с акцентом на скулы и естественный блеск кожи.

Филипп Киркоров и Светлана Столповских

Филипп Киркоров и Светлана Столповских. Фото: пресс -служба «Русского радио»

Пара предстала в образах, которые полностью соответствуют их артистическим амплуа – эксцентричном у него и романтично-курортном у нее.

Филипп Киркоров выбрал объемный крой в духе кимоно: свободная белая накидка-халат до середины бедра поверх широких брюк того же молочного оттенка, дополненная светлым париком с крупными локонами и затемненными очками. На шее – массивная подвеска-кулон, на ногах – бежевые кроссовки на плотной подошве. Это осознанно театральный, сценический образ, где задача не столько подчеркнуть фигуру, сколько создать художественный персонаж и с этой ролью наряд справляется полностью.

Светлана Столповских выбрала прямо противоположную по настроению вещь – легкое платье из органзы в акварельный цветочный принт желтого оттенка, с многоярусной оборкой по подолу и открытыми плечами на тонких лямках. Такой крой добавляет объем в нижней части и создает романтичный, летящий силуэт – очень уместный выбор для мероприятия на открытом воздухе у воды. Желтый цвет удачно контрастирует с загорелой кожей и добавляет образу солнечного настроения.

Аксессуары продолжают курортную тему: плетеная сумка-шкатулка из соломки, объемные волны платиновых волос и очки в оранжевой оправе, которые перекликаются с теплой гаммой платья. Обувь на каблуке с декоративной пряжкой добавляет образу нарядности.

Иракли Пирцхалава

Иракли Пирцхалава. Фото: пресс -служба «Русского радио»

Артист выбрал полную противоположность классическому вечернему костюму – свободный, почти домашний силуэт в черном цвете. Широкий пиджак-халат с запахом и поясом-завязкой надет поверх черной футболки, брюки того же оттенка скроены свободно, без заужения к щиколотке. Довершают образ темные очки и светлые кроссовки на плотной подошве.

Такой выбор – пример того, как мужской гардероб все увереннее уходит от строгой посадки в сторону комфорта без потери элегантности. Объемный крой не скрывает фигуру, а, наоборот, создает расслабленный, уверенный силуэт – это тот случай, когда небрежность выглядит продуманной. Монохромный черный визуально собирает образ воедино, а контрастные светлые кроссовки становятся единственным, но очень точным акцентом, который не дает наряду выглядеть слишком закрытым или мрачным.

Если и говорить о недочетах, то разве что пояс на поясе завязан достаточно свободно, из-за чего силуэт в районе талии выглядит немного бесформенным – легкая коррекция посадки сделала бы образ еще собраннее. В остальном это стильное, современное решение, которое доказывает: свободный крой может быть не менее выразительным, чем приталенный костюм.

Елка

Ёлка. Фото: пресс -служба «Русского радио»

Один из самых драматичных образов вечера – контраст лаконичного верха и по-настоящему скульптурного низа. Плотно облегающий черный джемпер с высоким горлом и длинным рукавом создает строгую, почти минималистичную базу, а вот юбка – главный герой всего образа: многоярусная, с объемными оборками на бедрах и длинным шлейфом, она добавляет силуэту почти театральный масштаб.

Это решение выигрышно работает по двум причинам. Во-первых, контраст плотного верха и объемного низа визуально подчеркивает талию и создает выразительные пропорции песочных часов. Во-вторых, монохромная черная гамма не дает объемной юбке "перетянуть" на себя внимание слишком агрессивно – образ читается цельно, а не распадается на две разные вещи.

Прическа – гладкий зачес с низким пучком – логично поддерживает строгость верхней половины и не спорит с фактурностью юбки. Яркий красный оттенок помады становится единственным цветовым акцентом во всем образе, и это работает почти идеально: один яркий штрих на фоне тотального черного считывается как уверенное, взвешенное решение, а не случайная деталь.

Возможно, образ выиграл бы от одного дополнительного ювелирного акцента, например, крупных серег, чтобы поддержать драматургию юбки и на уровне лица. Но даже без этого наряд выглядит цельным, стильным высказыванием – редкий случай, когда простая база и смелая деталь работают в идеальном балансе.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину