Зачем вкладчики открывают несколько депозитов

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Привычная схема сбережений выглядит просто: размещаешь средства на вкладе, ждешь окончания срока и получаешь свои деньги назад вместе с процентами. Но один вклад на всю сумму — уже не единственный привычный способ копить. Все больше клиентов делят деньги между несколькими продуктами. Например, в Банке ДОМ.РФ с начала 2026 года число клиентов с двумя и более вкладами выросло на 30% и к середине июля приблизилось к 80 тысячам. Их доля среди всех вкладчиков увеличилась с 27% до 32%. В среднем на одного клиента теперь приходится 1,76 вклада против 1,58 в начале года.

Причина не только в поиске высокой ставки. Несколько продуктов помогают распределить деньги по срокам, не привязывать всю сумму к одной дате и отдельно копить на разные цели.

ЛЕСТНИЦА ВКЛАДОВ

Короткий вклад на два-три месяца подходит, когда деньги могут понадобиться скоро. Среднесрочный вклад на шесть месяцев или на год удобен для целей с понятной датой. Срок можно сразу подобрать так, чтобы получить деньги к моменту будущих расходов.

Долгосрочный вклад больше года позволяет зафиксировать ставку на продолжительный период. Это особенно выгодно в условиях снижения ставок.

Схему, при которой деньги размещают на разные сроки, называют лестницей вкладов. Ее смысл прост: вклады заканчиваются по очереди, поэтому доступ к части сбережений появляется чаще. Представим, что у семьи есть 500 тысяч рублей. Из них 100 тысяч можно оставить на накопительном счете для текущих трат или тех, которые могут возникнуть неожиданно. Еще 150 тысяч – положить на три месяца, например на отпуск. Столько же - разместить на полгода, чтобы накопить на ремонт. Оставшиеся 100 тысяч - положить на год для более крупной цели. Например, если через два месяца сломается стиральная машинка, семье не придется досрочно закрывать годовой вклад: можно воспользоваться резервом. Через три месяца освободятся деньги на отпуск, через полгода - на ремонт. Если какая-то покупка отменится, завершившийся вклад можно открыть заново. Такая схема помогает при любом движении ставок. Если они снизятся, часть денег останется на длинном вкладе с уже зафиксированной доходностью.

КАК ВЫБИРАЮТ ВКЛАД?

Несколько вкладов и счетов работают как отдельные «копилки» для разных задач. Только деньги не лежат дома без дохода, а продолжают приносить проценты. Например, на одном вкладе можно собирать на первоначальный взнос по ипотеке, на втором - на образование ребенка, а на накопительном счете держать резерв на непредвиденные расходы. Так проще видеть, сколько уже собрано на каждую цель, и меньше соблазн потратить деньги не по назначению. Срок стоит подбирать под конкретный план. Деньги на поездку через три месяца можно разместить на коротком вкладе. Средства на крупную покупку через год - на более длительном. А резерв лучше держать на накопительном счете, откуда его можно забрать в любой момент без закрытия продукта.

Накопительные счета открываются на неопределенный срок. Также банки могут менять ставки по ним. По открытому срочному вкладу ставка, как правило, фиксируется до конца срока. Поэтому эти продукты не заменяют, а дополняют друг друга: вклад помогает сохранить доходность, а накопительный счет - свободный доступ к деньгам. Клиенты все чаще используют оба инструмента. В Банке ДОМ.РФ число владельцев накопительных счетов с начала года выросло на 23%, а количество клиентов, у которых одновременно есть вклад и накопительный счет, - на 17%. Сейчас такую комбинацию выбирает почти каждый шестой клиент банка со сбережениями.

«Клиенты все чаще распределяют сбережения между несколькими продуктами. Такой подход позволяет сочетать разные сроки размещения, фиксировать доходность на части средств и сохранять доступ к деньгам на накопительном счете. В условиях меняющихся ставок гибкость становится одним из ключевых факторов при формировании сбережений», - отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

Задача сочетания нескольких депозитных продуктов в том, чтобы оставить резерв под рукой, подобрать срок под каждую цель и не потерять проценты по всей сумме из-за одной неожиданной траты. Так сбережениями проще управлять, а финансовые планы меньше зависят от того, что произойдет со ставками через несколько месяцев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ставки растут

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны в третьей декаде июля выросла до 12,85% годовых. Это третье подряд повышение: показатель последовательно поднимался с 12,79% в первой декаде до 12,83% во второй и 12,85% в третьей. При этом с начала года средняя ставка потеряла 2,5 процентного пункта, а исторический максимум (22,28%) был зафиксирован ещё в декабре 2024 года.

Банки активно конкурируют за вкладчиков, предлагая как стандартные продукты, так и краткосрочные акции для привлечения новых клиентов.

Приведём несколько примеров актуальных ставок (на конец июля 2026 года). Банк ДОМ.РФ предлагает широкий диапазон: для новых клиентов Финуслуг действует вклад «Надежный прайм» на 3 и 6 месяцев со ставкой 25% годовых (сумма от 10 до 50 тысяч рублей), а также промовклад «Надежный промо» на 3 месяца под 16,5% (до 1 млн рублей). Для новых клиентов или при размещении новых денег также доступен вклад «Мой дом» на три месяца под 14,5% (от 30 тысяч рублей), на шесть месяцев — 13,7%. Среди других банков: Альфа-Банк по вкладу «Новые деньги» на полгода даёт 13,7% (для премиальных клиентов — 14,2%). Совкомбанк на трёхмесячном «Летнем доходе» предлагает 13,5%. Сбербанк по «Ключевому» вкладу (от 100 тысяч) даёт 12% (ставка была снижена после решения ЦБ). ВТБ по онлайн-вкладу для новых клиентов на 3–4 месяца поднимает ставку до 13,5%. Газпромбанк на четырёхмесячном депозите даёт 13,6%. ПСБ на днях повысил ставки: на три месяца — 13,8%, на полгода — 14,2%.

Таким образом, текущая рыночная конъюнктура даёт вкладчикам возможность выбирать: короткие промовклады у ряда банков дают высокую доходность, а стандартные среднесрочные продукты колеблются в районе 13–14,5%. Длинные вклады (свыше года) в среднем по рынку скромнее — около 11,5%, но они позволяют зафиксировать ставку на долгий срок. Грамотное сочетание нескольких продуктов помогает не упустить выгоду независимо от того, куда двинутся ставки дальше.