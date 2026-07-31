Российский банки уже в третий раз подряд повысили ставки по вкладам 31 июля. Фото: Александр Река/ ТАСС

Если у вас есть деньги (ну а вдруг?), то спешим порадовать: их может стать еще больше! Потому что российские банки продолжают улучшать условия вкладов.

Ставки по вкладам крупнейших банков России

Да, мы не ошиблись: именно продолжают. Как сообщили в ЦБ, десятка крупнейших банков страны повышала проценты по вкладам три июльских декады подряд. В итоге средняя максимальная ставка в этих банках по итогам третьей декады достигла 12,85% годовых. В июне было 12,75%. Да, рост небольшой. Но с конца 2024 года ставки падали почти без перерыва, так что и это можно считать достижением.

Если же говорить про вклады на разные сроки, то средние максимальные ставки составили:

- на период до 90 дней: 12,34%

- от 91 до 180 дней: 12,63%

- от 181 дня до 1 года: 12,45%

- свыше 1 года: 11,46%

Почему рост ставок оказался неожиданным? Дело в том, что условия депозитов напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ. Когда она идет вниз, проценты по вкладам тоже должны снижаться. Но сейчас происходит ровно наоборот: и в июне, и в июле ЦБ понижал «ключ», а проценты по вкладам пусть потихоньку, но идут вверх.

Главная причина такого парадокса - отток денег из банков. Например, в мае россияне сняли со своих вкладов 280,5 млрд рублей, это рекорд за все время наблюдений.

- Началась борьба за деньги вкладчиков. Потому что одновременно замедляется рост депозитной массы (общей суммы денег на вкладах, - Ред.) и у физических, и у юридических лиц. Банкам нужно откуда-то брать новые деньги. И они кинулись заманивать клиентов, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть!» Денис Ракша.

Но заманивают они нас аккуратно. Чтобы, не дай бог, не переплатить.

- Представьте, что перед вами море, и вы пробуете воду ногой: достаточно ли она теплая, чтобы туда бухнуться? Банки делают то же самое. Зачем им сразу резко задирать ставки? Они пробуют и смотрят, пойдут люди на такие условия или нет. Если не пойдут, они их еще повысят, - говорит Денис Ракша.

По мнению эксперта, в ближайшее время банки могут продолжить повышение ставок. Но не все.

- Думаю, разные банки будут вести себя по-разному. Те, у кого финансовая ситуация постабильнее (а это, прежде всего, крупные госбанки), вряд ли продемонстрируют чудеса щедрости. А вот банки помельче, конечно, будут пускаться во все тяжкие, - прогнозирует Денис Ракша.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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