Российский банки уже в третий раз подряд повысили ставки по вкладам 31 июля. Фото: Александр Река/ ТАСС

Если у вас есть деньги (ну а вдруг?), то спешим порадовать: их может стать еще больше! Потому что российские банки продолжают улучшать условия вкладов.

Ставки по вкладам крупнейших банков России

Да, мы не ошиблись: именно продолжают. Как сообщили в ЦБ, десятка крупнейших банков страны повышала проценты по вкладам три июльских декады подряд. В итоге средняя максимальная ставка в этих банках по итогам третьей декады достигла 12,85% годовых. В июне было 12,75%. Да, рост небольшой. Но с конца 2024 года ставки падали почти без перерыва, так что и это можно считать достижением.

Если же говорить про вклады на разные сроки, то средние максимальные ставки составили:

- на период до 90 дней: 12,34%

- от 91 до 180 дней: 12,63%

- от 181 дня до 1 года: 12,45%

- свыше 1 года: 11,46%

Почему рост ставок оказался неожиданным? Дело в том, что проценты по вкладам напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ. Когда она идет вниз, они тоже должны снижаться. Но происходит ровно наоборот: и в июне, и в июле ЦБ понижал «ключ», а проценты по вкладам пусть потихоньку, но идут вверх.

Главная причина – отток денег из банков. Например, в мае россияне сняли со своих вкладов 280,5 млрд рублей, это рекорд за все время наблюдений. И банкиры поняли, что переборщили с ухудшением условий. Деньги вкладчиков банкам нужны (иначе из каких средств давать кредиты?). Вот и стали заманивать нас более выгодными ставками.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором решат судьбу ключевой ставки, состоится 11 сентября. Все ждут, что там ее снова понизят. И никто не гарантирует, что в этом случае ставки по вкладам пойдут против течения и опять вырастут. Так что если смело несите свои деньги в банк!

Если, как уже сказано, они у вас есть.

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