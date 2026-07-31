Ozon не принимает заказы в Крыму? Как жителей полуострова пытаются обмануть с помощью очередного вброса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях и мессенджерах накануне появилась информация, что в Крыму стала недоступна доставка заказов на пункты выдачи Ozon. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в сети, сведения эти являются некорректными.

Публикации появились в каналах, которые часто публикуют фейки про ситуацию в России, а некоторые прямо специализируются на критике властей и армии РФ и восхвалении киевского режима. Они заявили, что люди жалуются на ситуацию с ПВЗ в частности в Симферополе и в Джанкое, мол, некоторые товары до сих пор в сборке, а приложение показывает, что по такому-то адресу их привезти невозможно.

В то же время, если открыть приложение маркетплейса и ввести ПВЗ в указанных местах полуострова, то они работают и готовы принять заказы. Да, не все. Но, например, некоторые не могут привести и в Москву или в другой российский регион. Здесь много зависит от поставщика и тех, кто осуществляет перевозку.

О том, что все функционирует как и прежде, говорят и пользователи:

- Да, несколько часов показывало, что пункты эти не принимают. Но потом смотрю - все в порядке, жду заказ. Вот пишет, что кофту мне доставят уже завтра, - рассказал корреспонденту KP.RU житель Симферополя Роман.

Паблики, тиражирующие сведения о закрытии ПВЗ, также уже внесли поправки. Они указали, что работа некоторых отделений была восстановлена.

Как стало известно «Комсомольской правде», в Крыму, в том числе в Симферополе и Джанкое, работают партнерские пункты Ozon, то есть, компания не может напрямую влиять на них. Доставку осуществляют сторонние логистические партнеры, заказы также выдают другие организации. Собственной инфраструктуры у маркетплейса на полуострове в настоящий момент нет, так как акцент сейчас делается на другие регионы РФ.

Напоминаем, что ориентироваться лучше на проверенные и официальные источники. В сети все чаще стали появляться вбросы, связанные в том числе и с интернет-магазинами, такими как Ozon и Wildberries.