«Еще многое предстоит сделать в здравоохранении»: главное о поездке Михаила Мишустина в Кызыл

В субботу в Кызыле премьер Михаил Мишустин посетил школу Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу в Кызыле премьер Михаил Мишустин посетил школу, республиканский консультативно-диагностический центр и завод по производству железобетонных изделий. В Кызыл глава кабмина прилетел накануне вечером из Якутии в рамках своего турне по Дальнему Востоку и Сибири. За рабочей программой премьера в Тыве наблюдала спецкор «Комсомолки».

Первое, во что упирается взгляд при входе в школу, это большой и торжественный портрет министра просвещения Тувинской АССР Дожулдея Ондара, имя которого собственно и носит это образовательное учреждение .

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает поездку по Дальнему Востоку и Сибири

Школу открыли год назад в рамках нацпроекта «Образование». Здесь просторные коридоры, современные классы и красивая библиотека (кстати, Мишустин привез для нее в подарок книги).

В образовательной программе школа делает акцент на инженерно-техническом и естественно-научном направлениях.

Несмотря на разгар лета, школьные коридоры не были безлюдны. Недавно тут открылся лагерь для учеников начальных классов. Малышня с радостью встретила Михаила Мишустина. Учительница рассказала, что каждый день в лагере посвящен определенной проблематике.

- Сегодня у нас день спасателей на воде, - сообщила она.

- А бассейн то в школе есть? - спросил Мишустин.

- Нет.

- И где спасать то? - подколол премьер.

- Мы теоретически подготовились… - ответила учительница.

- А в бассейн то хочется, ребята? - продолжал уточнять Мишустин.

- Даааа, - закричали дети.

- В городе у нас бассейн есть, - заверили премьера.

Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Тогда Мишустин отправился в столовую, где другая группа детей в это время наворачивала борщи, салаты и перловку с мясом.

Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Вкусно? - спросил премьер.

- Дааа, - снова дружно закричали дети.

В следующем кабинете премьера ждал сюрприз. Там его встречал учитель труда по имени Буян Саая, который оказался не только искусным резчиком по дереву, но и мастером национального горлового пения. Вначале Буян отвечал на вопросы премьера об уроках труда, а потом взял в руки национальный музыкальный инструмент под названием дошпулуур и что есть мочи запел. Присутствующие были, мягко говоря, поражены.

- Здорово! Настоящий мастер и еще и артист! - заметил премьер, а потом вдруг уточнил, - а о чем вы пели?

Трудовик растерялся.

- О родине!? О любви?! - стал подсказывать ему министр образования Сергей Кравцов, сопровождавший Мишустина.

Буян Саая оказался не только искусным резчиком по дереву, но и мастером национального горлового пения. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

И не угадал. Как оказалось, трудовик исполнил национальную тувинскую песню, сюжет которой, судя по всему, был полон неожиданных перипетий. Причем настолько, что учитель сходу не смог их сформулировать.

- Мужик женился. Сестра и жены сестренка. Муж сестры супруги, - волнуясь, выдавал парой слов сюжетные наброски трудовик. Его ответ был похож на головоломку и присутствующие уже действительно не на шутку заинтересовались содержанием песни.

- То есть песня про мужа сестры вашей супруги? Было две свадьбы? - пытался отгадать смысл спетого Мишустин, которому исполнение пришлось настолько по душе, что он даже обратился к своему сопровождению с просьбой сделать трудовику небольшой подарок.

- Вот, все, что нашел, - Мишустин протянул учителю весьма объемный пакет. - Тут есть блокнот, чтобы вы записывали в нем свои песни.

Затем Мишустин заглянул в кабинет физики и пообщался с учительницей, которая поджидала премьера в пустом классе.

- Я знаю, что в Тыве ученик в этом году впервые получил 100 баллов по ЕГЭ по физике. Это результат возвращения, популяризации сложных технических специальностей, - отметил премьер и пожелал учительнице и ее ученикам успехов и экзаменационных побед.

Во время осмотра школы Мишустину рассказали, что в Якутии с 2019 года построены 12 новых средних общеобразовательных учреждений на 8500 мест, а 53 отремонтированы. Благодаря этому дети в республике больше не учатся в третью смену.

В целом же по стране за последние 7 лет построено более 1700 школ.

«Нужно получать от россиян отзывы о работе поликлиник»

Во время рабочих поездок по регионам Михаил Мишустин обязательно посещает объекты здравоохранения. Республиканский консультативно-диагностический центр построили в Кызыле 5 лет назад. Он способен принимать до 300 человек в день. Главный врач центра - Серен-оол Айдын был назначен на должность осенью 2024 года, он участник СВО. Среди пациентов центра также есть участники СВО. Во время осмотра КДЦ премьер отметил, что повышение качества и доступности медицинской помощи – это приоритет работы правительства.

– Открываются новые учреждения, модернизируются действующие, закупается техника и автотранспорт. Многое из этого – с использованием федеральных ресурсов, как например, строительство этого Центра, - сказал премьер и пообещал, что оснащение медицинских организаций современным оборудованием продолжится.

Сопровождавший премьера министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что с 2022 года в России в полтора раза стало меньше зданий медучреждений, требующих капитального ремонта. А оборудования старше 10 лет - меньше в 1,4 раза.

По словам Мурашко, с 2021 по 2025 годы было создано свыше 6 тысяч объектов первичного звена - это более 10% от существующих сейчас в стране. Около 8 тысяч зданий поликлиник отремонтировано, что позволило снизить практически вдвое долю зданий, требующих капремонта.

– Закуплено практически 230 тысяч единиц медоборудования. А также – новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы, - сообщил Мурашко.

– Михаил Альбертович, многое еще предстоит сделать для обновления. И здесь очень важно получать обратную связь от пациентов и медицинского сообщества. Учитывать их мнение. Возьмите это на личный контроль, - поручил главе Минздрава премьер.

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