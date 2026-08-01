Отец прибежал и увидел, как над окровавленным телом его сына стоит неизвестный мужчина и просто смотрит

Мальчишка не выжил после полученных травм. Фото: КП-Самара

23 июля в обычном спальном районе Тольятти разыгралась драма, которая потрясла город. Как сообщает «КП-Самара», трое друзей – Павлик, Рома и десятилетний Ваня – резвились неподалеку от дома. Детская шалость, беготня и смех: в какой-то момент солнечные очки одного из мальчишек перелетели через железный забор коммунального предприятия. Ребята, недолго думая, полезли за ними. Но именно в эту секунду их заметил 58-летний сторож частного охранного предприятия. Все произошедшее далее превратилось в настоящий кошмар, в который по-прежнему поверить очень сложно.

ЧУДОВИЩНЫЕ ТРАВМЫ

По словам отца Вани, Михаила, охранник выскочил из будки с дикими криками, посыпались угрозы физической расправой. Дети, охваченные паническим страхом, ринулись прочь. Павлик и Рома успели перемахнуть через ограждение и отбежать на безопасное расстояние. А Ваня замешкался – под воротами пролезть было невозможно из-за конструкции, оставалось только карабкаться поверху. Но сверху забор венчали кованые острые пики, длиной более 20 сантиметров, с заточенными наконечниками.

Мальчишка от чувства страха все равно полез. Именно в этот момент сторож ухватил мальчика за штанину и с силой дернул на себя. Ребенок рухнул грудью и животом на эти самые стальные копья. Одно из остриев вошло в брюшную полость. Как позже рассказал Михаил, из-за того, что охранник несколько раз дергал тело мальчика вверх и вниз, пытаясь стащить его с забора, травмы оказались наиболее сложными. Спасти ребенка было почти невозможно.

Но самое шокирующее – это дальнейшее поведение сторожа. Друзья Вани, обезумев от ужаса, видели, как охранник снял истекающего кровью ребенка, но не вызвал скорую и не побежал к людям за помощью. Он понес мальчика вглубь территории, на парковку – туда, где, по всей видимости, не было камер видеонаблюдения. Зачем он это сделал, пока так и остается загадкой. Похоже, планировал как-то скрыть следы случившегося.

СКОРУЮ ОХРАННИК НЕ ВЫЗВАЛ

Ваня, несмотря на чудовищные раны, будучи еще живым нашел в себе силы позвонить отцу. Михаил примчался через считанные минуты. Он сходу сбил замок с ворот, вбежал на территорию и увидел сына, лежащего на асфальте в луже крови. Рядом стоял мужчина в цивильной одежде – без формы, без знаков отличия. У ребенка шла кровь. Рядом не было ни бригады медиков, ни даже попытки остановить кровотечение.

«Он был в гражданке и перемещал моего сына по территории. Это заставляет меня думать, что он сознательно скрывал свою причастность, пытался стереть следы крови. Почему не вызвал «скорую»? Он был абсолютно трезв, вменяем. Он видел, что ребенок умирает. Но не сделал ничего», - недоумевает отец ребенка.

В итоге именно родитель отвез сына в больницу, так как ждать скорую времени уже не было. Врачи сражались за жизнь ребенка всю ночь. Но повреждения внутренних органов оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Следственный комитет Самарской области завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Охраннику грозит до 15 лет лишения свободы.

Однако отец погибшего мальчика требует переквалификации на статью «Умышленное убийство». И его возмущение разделяют другие местные жители, ведь взрослый человек, вооруженный силой и властью охраны, хватал ребенка, буквально насаживал его силой на смертельный металл, а затем не вызвал помощь и пытался замести следы.

Сам 58-летний охранник, как выяснилось, характеризуется положительно: не пьет, не скандалит, женат, супруга работает при церкви. Детей у пары нет. На допросе он заявил лаконично: «Ко мне на объект зашли трое мальчишек. Я вышел, хотел пресечь их действия. Двое убежали, один попал на пику».

Энергокомпания, на территории которой случилось происшествие, опубликовало официальное заявление. Компания подчеркнула, что объект охраняется сторонним подрядчиком, пообещала внутреннее расследование и заверяет в полном содействии следствию. Также объявлено о готовности оказать помощь семье погибшего.

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