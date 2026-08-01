Девушка разрешила молодой подруге остаться у нее с ночевкой, но затем избила и надругалась до смерти

Татьяна доверяла подруга, а та ее жестоко убила. Фото: КП-Нижний Новгород

Село Починки в Нижегородской области стало местом шокирующей истории, которая прогремела в первые дни лета. Жертва жестокой расправы – 27-летняя девушка. Подозреваемая – ее 33-летняя подруга. Те зверства, которая сотворили, сложно передать словами.

ОТ ДРУЖБЫ ДО УБИЙСТВА – ОДИН ШАГ

Как сообщает «КП-Нижний Новгород», две Татьяны долгие годы поддерживали теплые отношения, часто гостили друг у друга, делились сокровенным. Однако идиллия рухнула в одночасье, когда одна из них заподозрила подругу в излишнем внимании со стороны собственного мужа.

Вспышка ярости в итоге обернулась жесточайшим насилием: сначала женщина избила соперницу, затем обрила ее наголо и окатила зеленкой. Но даже этого показалось мало – в приступе безумного гнева она надругалась над жертвой. В ход пошел черенок от лопаты.

Изуродованное тело было брошено прямо во дворе дома нападавшей. К несчастью, от многочисленных травм девушка скончалась. Вскоре подозреваемую задержали.

МУЖ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ

Супруг фигурантки, Михаил, в день трагедии находился на вахте в другом городе. Вернувшись, он не мог поверить в услышанное:

«Если б я был дома, ничего бы не случилось», - уверяет он.

При этом мужчина подтверждает, что погибшая была частой гостьей в его доме, неоднократно ночевала.

Как удалось выяснить у соседей, застолья в доме Татьяны и Михаила были делом привычным. Якобы почти каждое такое мероприятие сопровождалось алкоголем и выяснением отношений. Вот и тот вечер стал исключением. В гостях у хозяйки собралась компания друзей и знакомых. Веселье длилось до позднего вечера, пока часть гостей не начала расходиться. Именно тогда атмосфера накалилась до предела.

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ВЫЗВАЛ ПОЛИЦИЮ

Можно удивиться, почему никто не вызвал полицию еще в момент совершения преступления. Ведь погибшую буквально подвергли пыткам, и она явно кричала, звала на помощь.

Оказывается, соседи настолько привыкли к постоянному шуму, что уже давно просто не ввязываются и не обращают внимания, что там происходит. О трагедии они узнали лишь после того, как во двор въехали полицейские и карета скорой помощи. Вызов же поступил от самой пострадавшей. Она в тот момент лежала на земле полностью обнаженная, вся в синяках и ссадинах. Ноги были неестественно вывернуты. Длинные волосы, которые она так берегла, были срезаны, а тело облито чем-то ярко-зеленым. Какое-то время она еще была жива.

ДЕТИ ПОКА НЕ ЗНАЮТ

В день убийства сожитель убитой Игорь поссорился с ней и просил вернуться домой, но девушка настояла на том, чтобы переночевать у подруги.

«Мы прожили вместе год, даже подали заявление в загс. Когда мне сообщили, что ее больше нет, я не поверил. Это просто разрушило меня», - говорит он.

У женщины остались двое детей: шестилетняя дочь и восьмилетний сын. Сейчас они находятся под опекой отца и до сих пор не знают о гибели мамы.

На нападавшую завели сразу две тяжкие статьи: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и насильственные действия сексуального характера. Суммарное наказание по этим пунктам может достичь 15 лет лишения свободы.

Сразу после задержания женщина дала признательные показания. Экспертиза подтвердила, что в момент преступления она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но уже после первой ночи в изоляторе обвиняемая отказалась от своих слов и теперь настаивает на полной невиновности.

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