Правительство разработает конкретные механизмы поддержки учителей

Президентом РФ Владимиром Путиным по инициативе партии «Единая Россия» закреплён особый статус учителей, дополнительные возможности для их профессиональной и социальной поддержки. Соответствующие меры закреплены Указом «О дополнительных мерах поддержки учителей» (№498 от 20 июля 2026 г.)

В настоящее время Правительством РФ разрабатываются конкретные механизмы реализации Указа. Министерством просвещения РФ эта работа ведётся в диалоге с представителями профессионального сообщества. Рассчитываем, что тема Указа будет поднята на Августовских совещаниях, Всероссийском совещании региональных министров образования, Всероссийском молодежном форуме «Машук» и на других экспертных площадках.

При этом продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников:

Сокращенная рабочая неделя – до 36 часов;

Удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск – от 42 до 56 календарных дней;

Длительный отпуск до одного года – его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы;

Досрочная страховая пенсия работникам детских образовательных учреждений со стажем педагогической деятельности от 25 лет. В настоящее время действует переходный период – пенсию назначат не сразу после выработки стажа, а с отсрочкой (зависит от года, может составлять до пяти лет);

Непрерывное профессиональное развитие – право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года;

Дополнительные меры социальной поддержки действуют в регионах.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«Указ Президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Интерес к ней растет: количество заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу. Кроме того, Указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных».