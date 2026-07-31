Россияне рассказали о любимых персонажах в «Гарри Поттере»

Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер оказались фаворитами россиян. Фото: кадр из фильма.

Сегодня отмечает день рождения один из самых известных волшебников в мире – Гарри Поттер. Мальчик, который выжил, родился 31 июля 1980 года. А в этом году ему исполняется уже 46 лет! В честь этого сайт KP.RU предложил читателям вспоминать знаменитую сказку и рассказать о своих любимых персонажах.

В тройку любимчиков вошли сам Гарри (24%), его лучшая подруга Гермиона Грейнджер (20%) и их ненавистный профессор по зельеварению Северус Снегг (19%). А вот третий из тройки друзей – Рон Уизли – набрал всего лишь 4% голосов.

Респонденты рассказали, что Гарри Поттеру невозможно не симпатизировать, ведь мальчик, лишившийся родителей, вырос добрым и смелым, а еще он всегда готов был пожертвовать собой ради друзей. Гермиону читатели полюбили, что ее острый ум, терпение и стремление к правде и справедливости. Профессор Снегг же покорил всех в более поздних частях саги, где читатели узнали всю правду о нем: как он помогал Гарри и Дамблору, как жертвовал собой и смело балансировал на грани добра и зла.

Четвертое место в рейтинге занял лесник-добряк Рубеус Хагрид. Самый первый и друг Гарри. Великан не раз помогал главным персонажам, что сделало и его самого особенно привлекательным. При этом Хагрид нередко веселил читателей, по доброте душевной ввязывался в неприятности, и при этом всегда покорял своей наивностью и непосредственностью. За добряка проголосовали 10% респондентов.

А вот злодеи саги сам Лорд Волан-де-Морт и главный школьный враг Гарри – Драко Малфой – набрали только по 4% голосов. Участники опроса отметили, что лично им было интереснее следить за антигероями, чем за добрыми персонажами.

А вот оставшиеся 10% выбрали вариант «другое». Респонденты среди любимчиков назвали отважного эльфа-домовика Добби, справедливую и мудрую профессора Макгонагол, Полумну Лавгуд, Сириуса Блека и даже Беллатрису Ластрейндж.

Некоторые признались, что не читали Гарри Поттера или что им это произведение не понравилось.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.