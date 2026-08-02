Свадьба превратилась в жуткий кошмар: после угощений гости вставали из-за стола и падали с температурой под 40

Этот день молодожены теперь вспоминают с ужасом. Фото: КП-Оренбург

Для Руслана Ромашкина и Карины Сулеймановой 17 июля должен был стать самым счастливым днем в жизни. Тем, который они будут перелистывать в памяти, как дорогой фотоальбом. Вместо этого дата окрасилась в мрачные тона, а место свадебного торжества превратилось в эпицентр расследования. Все позитивное померкло на фоне кошмара, развернувшегося на следующий день, когда выяснилось, что 17 гостей тяжело отравились.

ВЫБОР МЕСТА

Как сообщает «КП-Оренбург», Руслан и Карина живут в Казани, но судьбоносный шаг решили сделать на малой родине невесты. Выбор пал на Орск, чтобы собрать под одной крышей родственников из Оренбуржья и Татарстана. Среди множества площадок им приглянулся уютный банкетный зал «Эдем». Поначалу все казалось безупречным: интерьер, отзывчивость персонала, внимание управляющей, которая на этапе подготовки звонила чуть ли не ежедневно и живо интересовалась деталями.

«Мы были в восторге – место сказочное, да и работать с ними легко», - признавалась Карина. Гости тоже были довольны.

«В первый день мы ничего не заподозрили. Поблагодарили официанток и управляющую. Но что-то кольнуло: салат «Цезарь» с яйцами стоял на столе задолго до начала, хотя в беседке было душно. А мясо, как заметили некоторые гости, отдавало кислинкой соуса», - вспоминает Карина.

Тогда на это списали погоду и спешку. Веселье взяло верх, и мелкие несоответствия утонули в танцах и тостах. Однако второй день с выездом в карете и торжественным застольем стал точкой отсчета настоящего кошмара.

ТЕМПЕРАТУРА ПОД 40, ВСЕ ТЕЛО КОЛОТИТ

Гости только успели занять места за столом, как обстановка начала накаляться. Одна из приглашенных, отведав две порции того самого «Цезаря», внезапно покинула зал. Когда встревоженная невеста заглянула в комнату отдыха, картина заставила ее замереть. Гостья лежала с температурой под 40, ее трясло. Шепотом, с трудом она выговорила: «Живот скрутило, рвота, диарея. Я не знаю, что происходит». Приехала скорая, и гостью увезли в инфекционное отделение.

Дальше – хуже. За считанные часы и следующие дни один за другим слегли и сами молодожены, и пожилые родственники, и дети.

Молодожены считают, что им повезло, так как они еще молодые, и организм справился. Хотя пережить несколько тяжелых дней тоже пришлось. Но на свадьбе в качестве приглашенных были и бабушки, и малыши. У многих температура зашкаливала за 40 и держалась долго.

«Ощущение, что тебя разрывают изнутри. Сначала грешили на ротавирус. Но после анализов первой госпитализированной у нее нашли сальмонеллез. Мы все кинулись в лабораторию. У десятерых диагноз подтвердился. Еще семеро, вероятно, переносили болезнь на ногах – они уехали в Татарстан и долечивались дома. Знаете, я впервые тогда подумала с облегчением, что моя 90-летняя бабушка не приехала. Она могла бы просто не пережить это», - с ужасом вспоминает невеста.

«Очнулся только на шестые сутки. До этого – ад: голова раскалывалась, вечером жар под 39, бесконечный туалет и рвота», - вспоминает один из гостей

В КАФЕ ЛИШЬ УСМЕХНУЛИСЬ

Первое время пара пребывала в растерянности, подозревая вирусную инфекцию. Но когда пробы показали сальмонеллу, все встало на свои места. Они вернулись в кафе с единственным желанием – решить вопрос мирно, без скандалов и публичности. Главная цель была не в деньгах, а в восстановлении справедливости перед искалеченным праздником и пристыженными гостями.

«Мы пришли говорить по-человечески. Никаких сумм не называли, надеялись на конструктивный диалог», — рассказывает Руслан.

Только вот в ответ управляющая категорически отвергла все претензии. Заявила, что поставщики у них идеальные, все сертификаты в порядке. А в конце, с ироничной улыбкой, предложила… компенсацию в 500 рублей.

После такого отношения молодожены написали заявления в региональные управления Роспотребнадзора и Следственного комитета. Проверка кухни «Эдема» стала шокирующей даже для опытных санитарных врачей: грубейшие нарушения технологии хранения и приготовления, отсутствие должного контроля за персоналом. В ходе лабораторных исследований бактерия была найдена у нескольких сотрудников, включая одного из работников кухни. Его немедленно отстранили, а суд приостановил деятельность заведения на 15 суток до полного устранения опасности.

На сегодняшний день все пострадавшие уже выписаны. Физическое состояние нормализовалось, но моральная травма останется с молодыми супругами еще надолго.

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