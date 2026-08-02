Мама перестала есть и спать, когда узнала страшные новости: ее 13-летняя дочь не вернется домой живой

Нина со своей единственной дочерью. Фото: КП-Уфа

Вечером 25 июля в башкирском городе Благовещенске ушла из жизни 13-летняя девочка, которой буквально через несколько месяцев исполнилось бы 14. Она отправилась на водоем вместе с отцом и младшими братьями, чтобы спастись от рекордной жары, но домой уже не вернулась.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Как сообщает «КП-Уфа», речь идет о семье Нины и Дмитрия М. Погибшая Маша (имя девочки изменено. – Ред.) была в этой семье не просто вторым ребенком, а единственной и горячо любимой дочкой. У нее остались трое братьев: старшему уже 18 лет – он стоит на пороге призыва в армию, а двое младших, 12 и 10 лет, в тот роковой день были рядом с ней на берегу.

Тот день выдался в Башкирии невыносимо знойным – столбики термометров по всей республике поднимались до отметки +38°C. Спасатели и экстренные службы заранее предупреждали жителей об опасности тепловых ударов. Лишь ближе к закату, когда солнце начало клониться к горизонту, Дмитрий решил взять детей и отправиться к воде. Старший сын остался дома, мама Нина в тот момент была на смене на птицефабрике.

ТРАГЕДИЯ

Находясь в воде, Маша внезапно исчезла с глаз отца и младших братьев. По предварительной версии, девочка могла заплыть слишком далеко от безопасной линии и неожиданно попасть в глубокую яму на дне водоема, которая не была видна с поверхности.

В течение 20 минут девочку нашли – случайные очевидцы, отдыхавшие на берегу среди сотен горожан, помогли извлечь ребенка из воды. Однако счет шел на секунды, и спасти юную жизнь не удалось.

МАМА НЕ СПИТ И НЕ ЕСТ

Для матери трагедия стала оглушительным ударом. Когда ее коллега приняла тревожный звонок с просьбой срочно приехать на пруд и передала Нине страшное известие, женщина потеряла сознание. Прибывшим медикам скорой помощи пришлось приводить ее в чувство.

В настоящий момент женщина находится в глубоком шоке. Как говорят близкие, она почти не спит, отказывается от еды, пьет только валерьянку.

«Мы уговариваем ее выпить хоть сладкого чая, чтобы не обессилеть окончательно. Врачей уже вызывали. У Нины и без того здоровье подорвано: хронически низкий гемоглобин, постоянные скачки давления. Сказывается тяжелая физическая работа на птицефабрике. Но семья у них обычная, трудолюбивая, по-настоящему дружная – всегда держались вместе», - рассказывает коллега, которая и приняла звонок со страшным сообщением.

Также известно, что отец девочки, Дмитрий, в прошлом году вернулся домой из зоны специальной военной операции – он получил тяжелое ранение, перенес операцию и теперь не может устроиться на высокооплачиваемую работу с высокими физическими нагрузками. Многое в семье держится именно на Нине.

КУПАТЬСЯ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

Как узнали уфимские журналисты, трагедия произошла в городском пруду с говорящим названием «Потеха», который местные жители считают чуть ли не единственным спасением в летний зной. Несколько лет назад власти облагородили береговую линию, воду полностью сливали, чистили дно и заполняли заново.

Однако, по официальным правилам безопасности, купание в этом водоеме строжайше запрещено – об этом гласят установленные МЧС аншлаги. Одна из местных жительниц Благовещенска в беседе с корреспондентом горько заметила:

«Это печальный парадокс нашего города: официально купаться нельзя вообще нигде. Везде висят таблички «Купание запрещено». Но когда воздух раскаляется до +38, родители с детьми вынуждены идти на «Потеху» - это наш единственный мало-мальски чистый водоем. Мы все знаем о запрете, но выбирать просто не из чего», - признается девушка.

Прощание с Машей состоялось 28 июля. Ее похоронили в деревне Новонадеждино Благовещенского района.

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